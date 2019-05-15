【夢想成真】一段短片逆轉人生　柬埔寨語言小天才獲資助中國升學

去年一名馬來西亞女遊客到柬埔寨旅遊，於吳哥窟參觀時遇上「語言天才」男孩塔信（Thuch Salik），他因在3分鐘內流利地說出中、英、泰、法等10種語言推銷紀念品，這段視頻讓他火速爆紅，從此改變命運，接連獲得當地慈善機構及富豪捐助，今年年頭更與家人到北京出席節目。日前資助塔信的富豪再傳來好消息，稱塔信獲得資助，將到上海升學，一眾網民都非常欣慰。

現時15歲的塔信因過人的語言天分成名，接連獲得當地慈善機構及富豪捐助，至日前更獲得資助，到上海升學，令網民非常欣慰。（柬單網圖片）

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一名一直資助塔信的柬埔寨富豪Khit Chhern日前於facebook發文，稱現時15歲的塔信要到期盼已久的中國讀書，感慨兩人的距離要變得更遠，並祝福他成為「優秀又善良的人」，消息一出即獲一眾網民祝福，至前日（13日），塔信終在工作人員的陪同下，離開家鄉前往上海。

有網民發現，塔信的fb帳戶分享了部分到外地旅遊的相片，當中兩張為他於灣仔金紫荊廣場及尖沙咀星光大道遊覽的「打卡」照。（fb「Khit Yean」圖片）

短片可見，塔信出發前向家人及Khit Chhern雙手合十跪地致謝及擁抱道別，感謝他們過往的照顧，然後在工作人員陪同下乘飛機抵達上海浦東機埸。塔信甫抵達便獲熱烈歡迎，部分工作人員接機時更為他準備一個簡短的歡迎儀式，包括獻唱塔信熟悉的歌曲《甜蜜蜜》。內媒報道指，塔信將獲浙江海亮集團的資助，完成高中、大學甚至是碩士和博士課程。

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塔信早前於吳哥窟推銷紀念品時，於短短3分鐘內說出10種不同語言，女遊客Venus發現後，以手機拍下雙方的交談經過，令他意外成名。（fb「Venus_Gwc」圖片）

另有網民發現，塔信的fb帳戶早前分享了部分到外地旅遊的相片，當中兩張為他於灣仔金紫荊廣場及尖沙咀星光大道遊覽的「打卡」照，似是早前與家人到北京出席節目時順便來港旅遊。

（綜合）