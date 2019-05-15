台男沖涼被反鎖　靠超小排氣口甩身　網民錯重點：你是有多瘦？

門有千百款，甚至有些人家中每扇門都長得不一樣，但你有想過，為什麼廁所門都長得大同小異，總有一扇小小的百葉窗呢？是為了通風嗎？不，這不是通風換氣用的，其實這是逃生門啊啊啊（誤）

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有網友表示，他朋友在脫光光準備洗澡時廁所門因鏽蝕被反鎖，人出不去就算了，手機也沒在身邊無法向外求援。百般思考下，他決定拆掉門下方的百葉窗，從那小小的洞鑽出去，幸好人夠瘦身體夠軟，即使中途「護身」毛巾掉下來導致下半身有點驚險，他還是順利逃脫了——可惜逃出後廁所門還是打不開，所以仍是沒洗到澡……

你就是你朋友對吧？

整件事情是原PO朋友順利脫逃拿到手機後，在LINE上文字描述適才的驚險行動，原PO將LINE畫面截圖後上傳與眾人分享。不過看到那個LINE圖，大家都有點疑惑——那個講話的不就是截圖的人嗎XD

「先承認你朋友就是你」 「你朋友的聊天訊息怎麼在右邊」 「這截圖的說話框是在右邊，所以就是你本人吧」 「看看已讀，原來是在說自己的故事😝！」 「從line的截圖看就知道是你自己發出去的訊息了」

原來是密室逃脫遊戲啊～

「在宿舍也能玩密室逃脫，潮爽der」 「門：歡迎來到密室逃脫」 「好善心 (？門都老舊成那樣了 還不忍心破門出去」 「不幸中的大幸是你有帶眼鏡進去，不然密室逃脫的難度會加倍」 「笑死我XDDD還好他有帶眼鏡進去(？」 「為了逃生忘記洗澡🤣🤣🤣」

原來樓主（的朋友）的同伴也不少～（Dcard）

是同伴啊！

「同伴+1……我也曾經這樣被鎖在廁所內過 當時廁所除了沐浴用品外什麼都沒有 我只好從四樓廁所內大喊一樓的媽媽 她聽到後立馬飛奔上樓救我🤣🤣🤣」 「曾經像貞子一樣爬出浴室+1」 「強者我朋友在2016年也幹過一樣的蠢事拍一樣的照片…我還以為是我朋友發的呢😂」 「我小學在麥當勞上廁所的時候不知道是太笨還是太緊張，門打不開，然後機智如我就直接從門下的縫爬出去了！！！！」 「我以為是我發的文？？？？？我以前也這樣爬過……你不孤單」 「我也這樣過！！！！然後我就把塑膠門踹了一個洞之後爬出來，爬出來後才想到，啊下面不是有一個洞可以爬嗎」 「我之前門把也是這樣，但我努力看鎖裡面的構造，想想鎖頭原本可能扣的那個零件，後來成功轉到，我就成功出來了哈哈哈哈」

怕！我家廁所門有利逃生嗎？

不少人表示，看完原PO（朋友）的遭遇後，默默的跑去仔細觀察自家廁所門了……

「看完這篇後……特地跑去看我家廁所門，嗯……縫隙很大 應該可以很輕易鑽出去XDD」 「我家廁所有兩個門，一個壞了還有另一個」 「我默默轉向我旁邊的浴室門風口……」 「怕爆，我廁所的門鎖也正在掉它的鏽掉的屑屑(´･ω･`)」 「難怪我的房東直接把門把這樣做，接著上面再加一個鎖😆」

「難怪我的房東直接把門把這樣做，接著上面再加一個鎖😆」（Dcard）

不過，網友最驚訝的還是這件事……

「你朋友一定超纖細我說身材」 「你朋友一定很嬌小我說身高」 「光我的頭可能都過不去那個洞😨」 「看了一下，覺得嬌小如我，也穿不過去。腰要軟，骨盆要小……emmm我不行」 「到底多瘦才鑽的出來……0.0 我可能到肩膀就不行了」 「好猛歐！這麼小也可以鑽出去，人的潛能真的無限耶！」 「到底要多瘦小的男生才能爬過那個洞-.-很難想像男生竟然過得去😨😨😨」

看完這篇之後，想必大家都有GET到逃生要點吧？……

手機！手機不要忘了帶啊！！

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