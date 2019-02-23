工人全身污漬坐港鐵　4歲女誤會冇沖涼　母：係辛苦工作嘅證明！

在公共交通工具上，衣服及手指沾了污漬的工人總會引來別人奇異的眼光。最近有網民於facebook撰文分享乘港鐵時遇見的真人真事，指一對母女坐在男工人旁邊，其間4歲的女兒見到工人雙手及衣服均沾了污漬，隨即向媽媽笑稱叔叔沒洗澡。媽媽與男士對望後都非常尷尬，她即向女兒解釋真相，更叫她主動向大叔稱：「今日辛苦你啦！」不少網民都大讚媽媽示範了最好的身教，「好有教養的媽媽！」

最近有網民於facebook撰文分享真人真事，表示一對母女坐在男工人旁邊，期間4歲的女兒見到工人雙手及衣服均沾了污漬，隨即向媽媽笑稱叔叔沒洗澡。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

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該網民最近於fb專頁「奴工處」投稿，表示乘搭地鐵時望見一位相信是任職工人的男士上車，他手持數卷電線與一盒工具箱，走到一對母女旁坐下。約3至4歲的女兒望到身旁的男士，無論是雙手或是衣服上都沾有污漬，童言無忌的女兒即向媽媽稱：「媽咪，叔叔對手同衫衫都好污糟，佢好曳曳，唔乖唔沖涼……」

媽媽隨後與該男士四目交投，大家都非常尷尬。媽媽見女兒未懂世情，於是馬上解釋：「叔叔唔係曳唔沖涼，而佢好乖同好努力，喺佢身上嘅都係辛苦工作嘅證明。」女兒似是而非地聽着，媽媽續稱：「快啲同叔叔講聲『今日辛苦你啦』！」

女兒把媽媽的話牢記在心，即轉頭望着該男士表示：「叔叔，今日辛苦你啦，你好乖呀！」他聽後即感到非常窩心，更露出笑容向女兒道謝：「多謝你呀，小妹妹！」

此暖心的真人真事吸引不少網民留言，大讚媽媽的家教值得其他家長學習，「呢個媽咪真係值得俾一個強力嘅讚」、「感動」、「睇到眼濕濕」、「這就是家教」。部份網民坦言現時不少家長錯教子女，「家教真係好重要，一代傳一代」。

（fb專頁「奴工處」）