絕世好老闆60%股份贈員工　每人花紅平均8萬　「感謝忠誠和努力」

英國影音設備連鎖店Richer Sounds創辦人里徹（Julian Richer）日前宣布，把60%股份轉給一個屬於員工的信託，每人平均可分到8000鎊（約8萬港元）花紅，有員工形容公司現在士氣非常高漲。

里徹在19歲創辦Richer Sounds，公司主要零售Hi-Fi喇叭和電視，在全英國有53間分店，聘用了522名員工，每年營業額近2億鎊（約20億港元）。（Twitter @MyLoLo15）

里徹在19歲時創辦Richer Sounds，公司主要零售Hi-Fi喇叭和電視，在全英國有53間分店，聘用了522名員工，每年營業額接近2億鎊（約20億港元）。里徹本來持有公司100%股份，他周二（14日）宣布將60%股份轉給一個歸員工所有的信託。

里徹表示，父親在60歲突然去世，因此當自己在3月年滿60歲時就覺得是時候「交棒」，故把公司控制權轉給員工。里徹說：「與其等到我不在，不如趁我還能參與的時候確保順利過渡」，他會繼續參與公司事務，但日常管理將交給管理委員會、新成立的員工顧問委員會和受託人。

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「以人為本是我學到最重要的一件事」

此外，公司所有員工還能收到按年資計算的花紅，每一年可獲1000鎊（約1萬港元）。Richer Sounds的員工平均在公司工作了8年，有39人更做了逾20年，對他們來說這當然是天大的喜訊。里徹說：「這是為了感謝同事的忠誠和努力。我經營了自己的生意40年，以人為本是我學到最重要的一件事，只要對員工好，他們就會更快樂、提供更好的服務、留在公司，也不會偷東西。」

在公司工作了5年的副經理史密斯（Charlie Smith）說，老闆宣布驚喜時，大家起初都目瞪口呆，完全無法相信，待回過神來，氣氛立即變得歡樂，現時公司士氣十分高漲。史密斯表示會用該筆花紅償還債務和首次置業，「沒有多少公司願意這樣做，這真的很慷慨。我一直都覺得公司很照顧員工，這就是最好的證明。」

Richer Sounds拒絕以零工時合同僱用員工，每年捐出15%利潤給慈善機構，還在巴黎、威尼斯和巴塞羅那等地擁有12幢別墅供員工度假時免費入住 。

（綜合報道）