「快樂團隊帶來驚艷業績」　老闆年請員工豪玩一個月兼無限有薪假

英國數碼科技初創公司Turn Partners的創辦人班達爾（Mike Bandar）和瓦爾迪（James Vardy）被譽為「全英國最好的老闆」，事緣公司的員工擁有無限有薪假期，工作地點隨心所欲，老闆每年還會出錢帶他們度假1個月，期間入住五星級酒店、享受按摩水療與海龜暢泳，福利之好簡直令人無法想像。

「英國最好老闆」每年均出錢帶員工度假1個月，入住五星級酒店、享受按摩水療與海龜暢泳，福利之好簡直超乎想像。（Twitter）

不強逼回辦公室 自選工作地點

班達爾說：「非常快樂的團隊能帶來讓人驚艷的業績，所以我們間中會帶員工度假一個月，逃離英國的寒冷天氣，多曬點陽光。」2016年，兩名老闆和9名員工去了墨西哥、2018年去了泰國、2019年去了印度，所有費用由公司負責，員工可以隨時加入或離開，更可以帶同另一半、朋友、家人一同度假。班達爾透露：「其中一名員工在泰國向女朋友求婚，大家之後還在沙灘為他們辦驚喜派對。」

更誇張的是，班達爾和瓦爾迪給員工無限有薪假期，而且不強逼回辦公室，員工想在哪裏工作都可以。班達爾認為：「採用無限假期，是因為我們相信足夠休息、快樂、擁有時間和彈性的人在工作時更有滿足感、效率更高、成果更佳。」

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放假期間工作反有意外收穫

班達爾稱，公司這種文化很成功地保持高漲士氣，以及留住人才，員工亦不會濫用有關福利，因為各人都尊重同事和公司，而且心存感激及責任感。他指出，當員工知道自己有很多假期的時候，反而會覺得沒有所謂並減少放假。為了確保員工有足夠的玩樂時間，公司還要規定他們每年最少要放28天假。

難得如此優厚的待遇，員工亦不負所託，在度假期間也會自動抽出時間來工作。公司的資深開發人員蘭卡斯特（Luke Lanchaster）說：「我去了許多美好的地方，在各個電話會議之間探索隱世瀑布」，某他坐在太陽椅上，聽着浪濤，突然靈光一閃，想通了一個苦思好幾個月的問題。他認為：「現在太多工作需要員工整天坐在小間隔裏，上下班打卡，還要用關鍵績效指標（KPI）衡量工作表現。在Turn Partners工作實在令我驚歎，因為他們明白讓員工開心、充滿動力和活躍對公司是大有裨益的。」

（綜合報道）