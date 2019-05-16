父母超保守禁上性教育堂、自慰　美國15歲少年Reddit求救

踏入青春期的少男少女，對身體好奇是正常事。不過美國一對超保守父母發現兒子看成人電影自慰時，竟然要求兒子承諾不再自慰，更在兒子房間及洗手間內裝上鏡頭，以確保兒子無打破承諾。事件中的兒子感到被冒犯，於是上網尋求法律意見，有法律專家就指，即使是未成年人士都有私隱權，父母可能已經觸犯法律。

美國一名15歲男生被父母禁止自慰，其實後在家中安裝鏡頭，監察他有沒有自慰。（示意圖／資料圖片）

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一名來自美國阿拉斯加州的15歲男生，日前在外國討論區Reddit上發文，稱月初被父母發現他自慰，由於他的父母認為，在結婚前不應該進行任何與性有關的行為，所以十分不滿。兒子又提到，自己被禁止上學校的性教育堂，所以只能到網上「學習」性知識。

兒子稱爸爸當時無敲門就進入他的房間，發現他在自慰就大叫起來。其後兒子與父母坐下討論，不過父母直指「你不可以觸碰你的身體」，兒子只得承諾自己不會再自慰。

有網民表示，男生要知道自己無錯，應與父母坦誠討論或尋求其他成年人協助。（示意圖／資料圖片）

事件看似告一段落，但兒子其後發現家中出現網購包裹，裏面是監控鏡頭系統。兒子找爸爸問個究竟，爸爸坦言要將鏡頭裝在他房間和洗手間，「這樣他們就可以進行監視，確保我沒有自慰」。兒子雖然重申已經承諾過不會再自慰及表明對安排反感，但父母持安裝鏡頭，強辯是想確保他不會違反承諾。

當地家庭及小童法律專家巴拉（Nicholas Bala）就表示，即使未成年的青少年人都擁有私隱權，父母的做法已經違法。巴拉建議該男生尋求可以信任的成年人，由該名成年人告訴父母應該怎樣正確處理事件。除此之外，兒子亦可以尋找社工協助，最壞情況下可能要報警求助。

網民留言指男生的父母做法過火，因為青少年自慰是正常事，父母不應該因而侵犯孩子私隱。不少人都建議男生直接與父母對話，或透過另一位成年人傳話，糾正問題。

（綜合）