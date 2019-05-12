弟弟突然過身電話無法解鎖　網民求取回資料方法惹私隱爭議

親人去世是難以接受的事情，家人想留起屬於逝者的物件或資料亦是人之常情。有網民於facebook群組發文，稱其弟弟上週突然去世，家人想為其電話解鎖取回資料，惟部分維修商卻表示要「洗機」才可解開屏幕鎖。樓主只好向網民求救，未料引起私隱問題爭議。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《香港01》訪問時表示，現時不同的電話作業系統均設有官方重設屏幕鎖功能，前提是要有帳戶資料及密碼。他特別提醒網民，一旦需要重設屏幕鎖，最好確保電話不會斷電，因「reboot（重新開機）後解鎖程序可能更複雜」。

有網民發文，稱其弟弟上週突然去世，家人想為其電話解鎖取回資料，未料引起私隱問題爭議。（fb群組「Oh yes 有得整」截圖）

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該女網民今晨於fb群組「Oh yes 有得整」發文，稱胞弟上週四突然去世，家人之後想為其Sony xa 2手機解鎖以取得資料，惟向幾間手機維修店查詢後，均獲告知必須「洗機」才能解鎖。樓主無助之下只能向網民求救，坦言「入邊啲相同資料對我哋屋企人係好重要」。

帖文上載後引起網民關注，有人建議樓主向手機製造商查詢解決方法，或向代理商解釋弟弟的情況，證明自己是機主親人，要求對方代為解鎖，亦有網民指出，一般相片及媒體資料都會儲存於外置記憶體，建議樓主先取出機內記憶卡查看。

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不過，有網民則比較關注事件背後牽涉的私隱問題，認為樓主弟弟雖然已離世，但亦應有個人私隱，「其實有無人會關心，走咗嗰位想唔想人哋睇到佢手機內容？」，「唔贊成開鎖，就算人走咗，佢都有私隱」。但也有網民認為家人想留下回憶都是人之常情，而且電話內某些資料或有特別用途，「唔係淨係私隱，如果有啲例如保險或者重要文件喺電話中，係好需要開到機」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，一旦需要重設屏幕鎖，最好確保電話不會斷電，因「reboot（重新開機）後解鎖程序可能更複雜」。（資料圖片／潘安奇攝）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑教路，一旦不幸忘記手機屏幕鎖密碼，首要做的事是確保電話不可斷電，因電話的作業系統正在運行，「reboot（重新開機）後解鎖程序可能更複雜」。

他建議，有需要的網民可以試用電話作業系統的官方重設功能解開屏幕鎖，但前提是須有該作業系統的帳戶資料和密碼，如使用Android的「查找我的設備」功能，便需要有Google 帳戶的名稱及密碼才能重設或解鎖。

如果連帳戶資料和密碼都沒有，則可能要嘗試坊間聲稱可提供同樣功能的電腦程式，惟不一定對每個電話型號亦能發揮效用，作業系統的版本亦可能會影響程式功效。他強調，上述方法只供一眾「失魂魚」一時忘記密碼時參考，至於應否為家人或他人解開手機屏幕鎖，則是另一角度的私隱問題。

（fb群組「Oh yes 有得整」）