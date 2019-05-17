粉嶺華明街市兩餸飯$29　街坊鬧得5舊肉好貴　網民：昏迷十幾年？

搵食艱難，一個早餐都突破30元大關的年代，要找個「抵食」飯盒談何容易！粉嶺華明街市翻新後，昨日（16日）重新開幕，不少街坊都趕緊光顧，但有網民則在facebook群組抱怨29元兩餸飯只有「5舊肉」，雖隨飯盒送一包紙包飲品，但認為貴到「離晒大譜」，直言「呢間嘢無下次呀！」不過一眾網民卻紛紛議論29元飯盒份量應有多少，質疑「咁抵仲要鬧？」，亦有人笑稱「 係咪喺醫院昏迷咗十幾年啱啱醒返？」，指樓主不知現今物價有多貴。

有網民在facebook群組抱怨29元兩餸飯只有「5舊肉」，雖隨飯盒送一包紙包飲品，但認為貴到「離晒大譜」。（fb「Fanling 粉嶺」截圖）

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有家庭主婦昨日在facebook群組「Fanling粉嶺」發文，指趁着華明街市新開幕，也懶得煮飯就買了一個兩餸飯試食，可是一打開飯盒卻發現只得5塊肉，盛惠29元，雖然送飲包飲品，但仍覺昂貴，「離晒大譜！不如齋白飯收我29蚊啦！」，更揚言不會再幫襯：「呢間嘢無下次呀！寧願行過隔離街市幫襯無咁嬲！」

從樓主上載的照片可見，飯盒大格部分裝滿白飯，並有2隻炸雞翼和3件西檸雞，小格則有醬汁。帖文一出隨即引起熱議，不少網民都認為樓主要求太高，質疑「29蚊有幾多份量先正常」，直指「$29仲想點，畀成隻雞你好唔好？」、「睇字講到咁，我仲以為係五粒肉，睇埋圖啲肉都算大舊！$29包埋嘢飲仲唔抵呀？」、「現今係咁啦，你估以前$29有雞鴨牛魚羊菜湯加飲品呀，你瞓醒未呀！」



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有網民笑言樓主是幫店舖曲線宣傳，「點解睇完我會好想食？」、「好抵食喎，下次試」，又指抵過吃下午茶餐、車仔麵了，另有人建議「食老麥啦，26蚊有6舊肉」。不過有網民就指價錢不貴，但睇相的確不吸引，「我都冇下次」，有人就分享其他街市抵食飯盒，指元朗同益街市有15元雙拼燒味，灣仔亦有28元油雞飯。