茶記食30蚊早餐用1000元埋單　OL明明有散紙：我就係想你找散畀我

入茶記勿付千元大鈔是常識吧！平民茶餐廳一個餐幾十元，萬一個個客人都夾硬要付大鈔，真係1多多都唔夠找。有待應在facebook群組「西客之道Hispitality Secret」投稿，大呻一名「OL」吃一個30多元的早餐後，硬要用1000元大鈔付款，更要求侍應找人出去唱錢。因為OL態度強硬又惡劣，而且見到她銀包內明明有很多細額鈔票，於是和同事一起整蠱對方，令OL承認自己有散紙之餘，還等了1個小時才成功找錢。

有OL到茶餐廳食30多元早餐，明明有鈿鈔卻用千元大鈔埋單。（示意圖／資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名侍應稱發文是希望客人明白，店舖沒有義務替客人「打散」大鈔，但「個個都係咁……係咪搞錯咗啲咩？」侍應在一家平民茶餐廳工作，一個早餐30元有交易的那種，「唔好話500蚊，100蚊都少見」，萬一有人以大鈔付款，500元還可能找到，但1000元就麻煩了。

侍應表示，有天早上9點多，一名OL持千元大鈔去付30多元的帳單，「我即時反白眼，問小姐，有冇細張少少？」結果對方稱沒有，明言「我就係想你找散畀我」。侍應看一眼收銀機，發現沒有足夠的百元鈔票，問「我找哂10蚊、20蚊畀你得唔得？」如果換來對方一句：「散成咁梗係唔得啦！」

侍應任職於平民茶餐廳，平日收到500元還能應付，但1000元就較難找贖。（示意圖／資料圖片）

侍應無可奈何下，問OL可否放些東西當抵押，出去唱錢再回來。OL認為她無任何責任，稱：「點解要我放低嘢做抵押呀，你哋自己出去唱囉，我而家畀咗1000等住你哋找返900幾蚊畀我呀！」這時侍應看到OL的銀包裏根本有細面額鈔票，「藍、綠、紅色都有嘅，係要拎張金色出嚟」。

見OL故意為難又態度差，侍應叫同事出門唱錢，「仲特別交帶唔需要急，最重要啱」。15分鐘後，OL着急問為何唱如此久，侍應稱早上唱錢較難。半小時後，OL發難問「你哋係咪偷錢㗎，咁耐嘅？」侍應解釋同事在銀行排隊唱，被OL指責為何去銀行，「周街都係舖頭」。等了45分鐘後，OL稱自己上班快遲到，「其實我有散紙㗎，我而家就埋單，唔使唱散好唔好？」。

這刻侍應堅持要等同事回來才找到900多元，等足1小時後，同事回來找錢，這時侍應稱：「佢走嗰陣我仲咇左個西到爆嘅笑容講：『多謝晒，下次見！』」其實同事只到鄰近店舖唱錢，5分鐘已完事，但就到了另一處吃早餐才回來，「早知叫佢買埋餸先返嚟啦」。

網民看完帖文稱大快心人心，希望OL汲取教訓，有人就叫侍應快檢查該張1000元，「有細紙仲特登比大紙，張1000係唔係假？」不過有網民稱，試過開店時有客人影印，只需1元卻夾硬付500元大鈔，「因為一陣去街市買餸，嫌街市找錢污糟，上嚟唱散佢」。

（facebook專頁「西客之道Hispitality Secret」）