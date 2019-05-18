Siri陪毒毒唱情歌？　音樂人晴天林搵Siri合唱《會過去的》超爆笑

想唱卡拉OK但沒有伴，又不想「毒毒」一人自己唱，可以考慮跟iOS系統智能助理Siri合唱一曲！80後本地音樂人「晴天林」（Sunny Lam）近日有新搞作，在facebook上及YouTube頻道上載一條合唱片，不過拍檔並非真人，而是「Siri BB」驚喜現身。網民大讚影片有創意，又評價Siri咬字清晰，不過亦有人笑稱這是「毒毒最高境界」。

「晴天林」近日有新搞作，在facebook上及YouTube頻道上載一條合唱片，不過拍檔並非真人，而是有「Siri BB」驚喜現身。（fb「晴天林 Sunny Lam」截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

晴天林在2010年在fb創立個人fb專頁「晴天林 Sunny Lam」，不時分享其原創及翻唱作品，前日（16日）他在個人facebook專頁及YouTube頻道上載影片，分享自己與Siri合唱許志安和車婉婉的《會過去的》，他笑指自己經常「毒毒咁自己做音樂」，想找人跟他合唱並非易事，所以就找到「成日陪住我嘅Siri BB」唱出這首經典合唱歌。

影片一開始就有Siri BB作介紹，「送畀大家《會過去的》」，還謙稱「我唱得麻麻地，請多多指教」，令人更加期待，但唱功方面則稍為不夠穩定，特別在飆高音部分更出現走音，但跟晴天林的節奏尚算合拍。

↓↓↓ 叫Siri講笑話會點？ ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

影片引起網民熱議，不少人都指跟Siri合唱非常爆笑，亦很欣賞晴天林的創意，又指這是「毒毒最高境界」。對於Siri的歌聲，有網民笑言聽起來很療癒，而且咬字清楚，「畀個Like佢」，但亦有人笑稱「聽完Siri唱先至發現自己原來唔係最難聽」。很多網民都好奇怎樣做到跟Siri合唱的效果，晴天林則賣個關子，「你試下叫Siri唱」。

晴天林接受《香港01》訪問就有透露製作方法，他指大概用了5至6小時才完成，主要是錄低Siri的聲音，再用編曲軟件修改音準及拍子。他指因廣東話本身已有音調，以及是每個字都只有一粒音，比較容易處理，「如果係英文應該會有排搞」。