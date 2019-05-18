【同性婚姻】台灣人氣插畫家Aida&綺綺宣布結婚　真人照罕有曝光

台灣立法院昨日（17日）三讀通過同性婚姻專法，確定同性伴侶在下周五（24日）起，可以向戶政機關辦理結婚登記，令台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地區。台灣插畫界隨即迎來第一個喜訊，去年2月出櫃的網絡漫畫家Aida，昨日急不及待在facebook專頁「Aida&綺綺」宣布結婚消息，指將於今年舉辦婚宴，正開始籌備婚事。許多粉絲即湧入專頁留言恭喜，又稱感動到在街上流淚。

帖文還附上罕有的真人正面照，Aida高舉彩虹旗。（fb「Aida&綺綺」圖片）

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台灣人氣插畫家Aida靠情侶日常生活製作圖文故事而受不少人歡迎，至今fb專頁擁有逾65萬名粉絲，她在去年2月出櫃，公開宣布畫作主角「綺綺」是名女生，並大方承認「是的，我是同性戀」。

「Aida&綺綺」在同婚專法通過後發文，指在立法院外淋雨淋了好幾個小時，都成了「落湯雞」，但那刻感到「好激動也好開心」，因「終於是結婚而不是結合」。她們更隨即宣布要結婚，「我們會在今年舉辦家宴，目前我已經為穿婚紗瘦了6公斤」。帖文還附上罕有的真人正面照，只見Aida高舉彩虹旗，她在文末亦感謝讀者陪伴多年，「婚姻平權持續努力，love wins。」

facebook專頁「Aida&綺綺」宣布結婚消息，指將於今年舉辦婚宴，正開始籌備婚事。（fb「Aida&綺綺」截圖）

帖文上載一日已有逾6萬人讚好，粉絲都瘋狂留言恭喜她們，又指當聽到專法通過的消息，第一時間也是想起Aida和綺綺，結果一上fb就見到喜訊，令人非常感動。