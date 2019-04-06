超治癒！日本插畫師主張「半途放棄」　畫畫到一半隨便收尾反爆紅

由小到大，長輩教導無論做什麼，都不能半途而廢，否則一事無成。不過日本一名插畫家卻以「半途放棄」為主打，總是會一腔熱誠地畫動物插圖，結果不到一半就「隨便」收尾，因而創作出各種古怪的動物，如沒有身的鱷魚、兩條腿的水豚等。不過這奇怪風格卻意外令他爆紅，其Twitter目前逾2.3萬追蹤者，每幅奇怪動物作品亦有逾千人讚好。

日本插畫師畫動物插圖，常常畫不到一半就「隨便」收尾，因而創作出各種古怪的動物。（Twitter「marmot_wild」圖片）

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日本插畫家「ワイルドモルモット」不時在其Twitter「marmot_wild」上載作品，當中包括一些畫到一半就放棄的畫作，如畫一隻水獺時，他感到畫後部分很麻煩，就「草率」地把它變成雙腳站立的伙兒，又如畫鱷魚時畫了頭部後突然不想畫下去，就只隨便畫多兩肢完成這畫作。

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透過這些作品，他希望表達出很多插畫師開始畫圖時，都興致勃勃的，但畫到一半時若遇到麻煩，就自然萌生放棄的念頭，他在每幅作品都寫下標籤「我在途中感到困擾，但盡了最大努力（完成）」。

雖然在他筆下的動物變得千奇百趣，但又充滿喜感和可愛，深得網民熱愛，目前已有逾2.3萬人追蹤其Twitter，追看他每次發放的作品，他們紛紛留言稱「很治療」，又笑指學到一個道理：「放棄才會事成」。

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