婆婆疑用間尺撩籌款錢箱取錢　網民質疑：偷捐款定要跑數？

過往曾有新聞指於街上募捐的慈善機構背景不明，令不少市民捐款時都提高警覺。昨日網上流傳影片，顯示一名婆婆於街上的捐款攤位以間尺嘗試從籌款錢箱內取出紙幣，放進掛於身上的另一錢箱。片段引起網民熱議，有人質疑婆婆的行為已屬偷竊；亦有人指婆婆將錢「左箱轉右箱」的做法似是想加大自己的籌款金額，質疑籌款亦要「交數」。

網上流傳影片，顯示一名婆婆以間尺嘗試從籌款錢箱內取出紙幣，放進掛於身上的另一錢箱，引起網民熱議。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」影片截圖）

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網上多個群組昨流傳影片，指一名婆婆於街頭的籌款攤位，公然以長間尺放進桌上的透明籌款錢箱內，嘗試將箱內的紙幣取出，並放進掛於身上的另一個錢箱內。上載片段的網民指，事發時看到婆婆「撩咗好耐」，遂拍片詢問網民「應該點做」，而片中可見，當時籌款攤位附近只有婆婆一人，未知她是義工還是相關機構職員。

帖文迅速引起網民討論及瘋傳，有人質疑婆婆的行為已屬盜竊，建議樓主報警處理，「袋定間尺喺身, 應該係專業」，「報得警啦，咁明目張膽」。有網民則指婆婆似是將錢箱內的善款「左箱交右箱」，懷疑她是想增加自己的籌款金額，直指「籌款都要交數？」，又認為樓主的片段未有看到婆婆處理善款的方法，難以肯定她有心偷取善款，「照睇佢好似係攝入另一個箱喎，點解影唔到尾」。

（fb群組「 PLAY HARD 玩硬」）