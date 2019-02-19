疑似內地女聲稱聾啞人士　快餐店內向市民「募捐」　最低金額30元

做善事最重要的是發自內心，「多多益善，小小無拘」，不過有網民昨於facebook群組發文，稱在西環一快餐店遇到一名聲稱為聾啞人士的女子，手持一張卡紙要求索取金錢，卡上更表明自己「從大陸來港」，希望索取30至50元。樓主直指對方行為猶如「大搖大擺乞食」，認為索取指定金額捐贈更是「離譜」。

有網民稱在西環一快餐店遇上疑為內地女子強行遞上卡片索取金錢，直指對方行為猶如大搖大擺行乞。（fb群組「西環變幻時」圖片）

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該名女網民昨日於fb群組「西環變幻時」發文，稱在一快餐店吃午餐時，遇到一名女子走近並強行遞上卡片索取金錢。樓主稱，女子手持的卡片內容是指自己為聾啞人士，「從大陸來港！幾天沒吃飯，可否給我30至50元」。

從樓主上載的相片則可見，該名女子蓄短髮，身穿黑白色外套及格仔長褲，手持卡片在快餐店內流連。樓主說，女子的行為猶如「奉旨大搖大擺乞食」，她最終沒有給予金錢，又指女子要求指定捐贈金額是「離譜」，慨嘆「食餐安樂午餐都唔得！唔明白香港點會變成咁」。

有網民指曾於油麻地、灣仔及銅鑼灣遇過同樣自稱聾啞人士兜售鎖匙扣。（fb群組「西環變幻時」圖片）

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帖文引起網民熱議，有人直斥涉事女子貪心，「為何指定$30至50？胃口真的養大了」，笑言女子的卡片就如「提款卡」，「佢真係想一卡傍身，世界通行」。亦有網民指曾於油麻地、灣仔及銅鑼灣遇過同類經歷，直斥對方以募捐為名，實則是無牌行乞，「有組織乞兒，一蚊都唔好畀」、「再畀就似傳染病，區區都有份」。

（於fb群組「西環變幻時」）