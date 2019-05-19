【煙民悲歌】英研究指吸煙損性能力：男不舉陰莖縮　女高潮反應慢

吸煙危害健康，除了肺部首當其衝外，更會影響性能力！有英國泌尿科醫生近日公布研究指出，由於吸煙可以使血管栓塞，有可能導致男煙民不舉甚至陰莖變小；女煙民則下體反應變慢，影響高潮。

吸煙影響健康，更會損害性功能！（資料圖片）

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英國泌尿科醫生拿里亞度（Marc Laniado）近日公布一份有關吸煙對男性陰莖影響的研究，他指一名男性如果要射精，就需要有足夠血液流經陰莖，但吸煙會提高患上血管栓塞的機會，陰莖亦有機會中招，使流經的血液減少，影響男士在床上的表現。拿里亞度又提到，香煙內含的化學物可以影響陰莖硬度，例如尼古丁可以引致血管變窄，影響可以只是暫時，但亦有可能是永久。

不過，更嚴重的後果可能今男士變色，原來陰莖有可能因流經血液減少而變小，不能維持原有長度，拿里亞度表示：「總括而言，吸煙可以使你的陰莖看起來變小，甚至真的變小」。

吸煙不但可以使男性不舉，更可能連下體都變細。（資料圖片）

別以為男煙民的性功能才會受損，拿里亞度指出，女性高潮反應亦是因血液流經下體而引起，所以吸煙一樣有可能使高潮反應變慢。根據該研究，各位男女煙民無論是為了身體健康抑或性能力，結論還是及早戒煙為妙。

（英國鏡報）