翻唱《光年之外》爆紅　「小鄧紫棋」上節目　空靈聲音震驚全場

《光年之外》是鄧紫棋（G.E.M.）近年大紅的歌曲，內地一名農村小女孩韓甜甜因為一段在班房清唱《光年之外》的影片爆紅，其聲音空靈純淨，令人非常驚喜，更被稱為「小鄧紫棋」。她近日現身江蘇衛視《百變達人》節目，演唱韓紅的歌曲《飛雲之下》，瞬間獲全場熱烈掌聲，評判也直呼「好乾淨的聲音」。

韓甜甜近日登上了江蘇衛視《百變達人》的節目，演唱韓紅的歌曲《飛雲之下》。（江蘇衛視圖片）

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韓甜甜去年憑一段在課室翻唱《光年之外》的影片而在網上爆紅，當時連G.E.M.也曾在微博轉載，並大讚「太可愛！」其實韓甜甜出生在遼寧省錦州市黑山縣的小新村中，現在不過12歲，在普通的小學上學，沒有接受過專業的音樂訓練，卻天生有一副好嗓子，聲音十分乾淨空靈，可謂令人一聽難忘，是難得一遇的歌唱天才。

韓甜甜去年憑一段在課室翻唱《光年之外》的影片而在網上爆紅，當時連G.E.M.也曾在微博轉載，並大讚「太可愛！」（微博圖片）

近日，甜甜參加江蘇衛視《百變達人》的節目，演唱韓紅的歌曲《飛雲之下》，節目中，甜甜留著可愛的齊陰短髮，臉蛋紅紅的，圓圓的，還穿上一身的校服。一開始站在舞台上，甜甜明顯有一點點害羞，當她一開口已展現其成熟而空靈的嗓子，全場馬上被她迷倒；當到了副歌高潮的部分，雖然歌唱技巧仍很青澀，但高音、轉音等甜甜都能完美駕馭，獲全場熱烈的掌聲。

這次演出讓甜甜再次獲網民注意，不少人都認為她有天賦，「好聽，歌聲裡多了些成熟的感覺。好好發展，未來可期！」、「這小女孩是可造之材」，不過也有網民擔心她成名太早，「放過這個小姑娘，讓她正常成長」，也有人指她咬字不清，「才這麼小已經咬字不清了，要注意啊」。