【熱評】航空公司Cut Cost無極限　乘客跟體重收費慳油真係得？

文：李聲揚 （文章標題由《香港01》編輯所擬） 有冇諗過，第時坐飛機前要磅重？甚至要跟體重收錢？ 上飛機要過磅，本人都試過。喺瓦努阿圖坐小型飛機，四五個人嗰種。唔止一早要你報體重，仲慌死你講大話，臨上機前再磅多次，冇得呃。但原因主要係因為安全。小型飛機，每人報細幾十磅都幾係嘢。仲要安排啲乘客坐位，唔好幾個肥佬坐晒一邊，唔係講笑，會墜機的。

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但上述情況只係磅重，並冇叫肥人畀多啲錢。事事講求「公平」嘅香港人，有冇諗過，點解你九十磅，隔離個肥佬三百磅，但佢唔使畀多啲錢？

而家英國有檔初創企業Fuel Matrix，就幫航空公司諗計。雖則機上面磅磅都係錢，但航空公司預搭客重量，仲係相當原始。就只係計男人女人平均幾重（有冇人投訴歧視？），睇下班機幾多男幾多女，計數。頂多計埋亞洲人瘦啲美國人肥啲（又有冇人投訴？）。

因為油一定預多，你都諗到，有好大嘅改善空間。如果可以一早知道班機啲人幾重，唔使靠估，咁就發達！

如果航空機師可以知道乘客重量，預算燃油用量，將可節省大量成本。（示意圖，資料圖片）

而家上機前咪要磅行李嘅？呢間公司做嘅，就係叫大家上機前都過磅。咁航空公司咪知道所有人幾重。幫航空公司慳錢，仲可以減走無謂浪費，講得偉大。

去到呢度，肥仔如我就心諗，嘩，仲有私隱嘅？唔制！放心，唔會廣播講「XXX小姐，百二磅，下一位」咁。甚至唔會好似行李磅咁畀後面條友望到。可以整到個地勤都唔知，只係入咗電腦。又唔係坐小型飛機，航空公司要個大數啫。甚至可能唔使上磅，排隊時scan就知你幾重。

（本人覺得，第時再進化係，根本你坐過一次，下次未上機都一早計定大數。反正機票要實名制，斷估你唔會一年肥咗五十磅）

如真的需要為乘客磅重，都有可能在完全保障私隱的情況下進行。（示意圖，資料圖片）

聽落，好似真係有得諗嘅。當然要教育下啲客，同埋要多一重工夫你又會覺得煩。但，人類習性可以改嘅。畀多幾百蚊折扣你囉，爭住去磅啦。

問過航空業朋友，佢就認為未必慳到油，有啲人鍾意遲一遲先check in，真係計得切（初創公司話得）？朋友認為只係藉口，根本慳唔到油，只係遲早巧立名目，多個方法向顧客收錢。我就認為，why not both？又慳到油又可以收啲肥仔錢。

絶對唔好睇少慳重量（或者計準個數）幾咁重要。燃油成本一般佔航空公司成本兩三成。飛機上真係每一磅都係錢，航空公司無所不用其極去減磅。好多你見到嘅改變，都係同減磅有關。以下列一堆

不少航空公司細微的安排，目的都是希望可以減重節省成本。（示意圖，資料圖片）

有冇發現，而家越嚟越少in flight magazine？有啲就細本咗，薄咗，或者用啲輕啲嘅紙。明點解啦？不過Duty free本嘢就仲用靚紙，因為呢啲帶到收入，而平嘅紙就可能影響你消費衝動。亦都好多公司報紙都唔派，自己用app download 落你電話／平板。冇電？貴客自理啦。同樣道理，你想睇戲？自己用app download啦。拆咗部電視，又慳到錢，仲可以減少啲友投訴搲升級。

飛機餐，當然亦都縮皮。唔好以為只係因航先係咁，美資公司一早做。少粒橄欖又一年慳幾萬美金，汽水青檸切薄啲又返慳幾萬（切到燈影牛肉咁要好好刀工，點解唔直頭唔要？）。另外，餐具當然變膠，餐車又係用至輕嘅。短程機索性廚房都拆埋佢，又可以整多幾個位又慳磅數。

即使是飛機餐，減少一片檸檬，每份減少一粒橄欖已經可以節省數萬美元。（示意圖，資料圖片）

飛機設計呢？機身油漆整走佢啦，飛機櫈用輕啲薄啲啦（又可以變多一行位），甚至整無窗嘅客機，亦都同一原因。你發現成日都冇毛毯，唔係空姐收起唔益你，係真係預少咗。去到最盡？某航空公司（唔係大陸！）連救生衣都減，而有關當局居然批！當然前題係啲航線唔飛出海，香港就應該唔得了。

既然橄欖檸檬都要慳，飛機上最重係乜？梗係人啦。所以點會唔諗呢樣嘢。但人唔似橄欖咁畀你話丟就丟，複雜啲。

出名服務好嘅日本人一樣諗。某日本公司之前就諗，登機閘附近整多啲洗手間，然後搵啲笑容可親嘅空姐提你記得上機前放低幾兩，可能仲會派糖畀你（記得洗手）。目的？每人放低些少，積少成多呀。

轉用較輕及薄的飛機櫈除了可多一行位之外，亦可以節省燃油。（示意圖，資料圖片）

再盡啲？薩摩亞航空就試過真係按體重收費，話希望大家正視癡肥問題，反正我信了。但當然仲未係主流。不過好似都唔係咁多人鬧喎，證明肥仔幾時都畀人歧視，冇人可憐。

唔諗客，就梗係諗自己員工，員工打你工，好多時都要就範。印度航空就真係叫啲空姐減肥，減唔到嘅停飛，甚至炒魷。俄航一樣禁啲過肥空姐飛國際線，只能留喺國內畀俄佬睇，當然最後就畀人告。比較文明嘅愛爾蘭，惡名昭彰嘅瑞安航空Ryan Air都勸啲空姐減肥，但當然難好多，只能話鼓勵佢地有得上公司月曆（因為，着比堅尼影）。

愛爾蘭的瑞安航空曾勸空姐減肥，鼓勵他們可以上公司月曆。（資料圖片）

講咗咁多，細細粒嘅橄欖檸檬都要慳，乘客同機員體重，一定係兵家必爭。初創提議嘅嘢十劃未有一撇，但我傾向覺得有得搞。當然溫水煮蛙，唔好太快。最初就只係要磅，唔使跟體重畀錢，甚至畀優惠你引你落搭。至少有相當大機會慳到油先。第時你慣咗，就開始玩計體重收費了。肥仔肥妹必然嘈，瘦人就會話十分公平，江湖從此就多事。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）