網傳招聘包糭員　時薪$20另加件薪　網民質疑不符最低工資

現時香港的最低工資是37.5元，不過近日網上流傳一則招聘「短期包糭員」的帖子，列明底薪20元，另加件薪，每包一隻糭可獲3至5元。有人質疑招聘低於最低工資，涉嫌違法。不過，《香港01》記者根據帖文提供的電話聯絡招聘者，對方稱所沒作此招聘。

有網民在facebook群組發文，表示招聘「短期包糉員」。（「香港兼職散工群組」fb圖片）

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有網民在facebook群組「香港兼職散工群組」發文，表示招聘「短期包糉員」，負責包糉、綁糉、抽真空等，「底薪時薪20元，另加件薪，多勞多得」，當中咸水糭5元一隻、鹼水糭和五彩糭3元一隻。

帖文更列出例子，以鹼水糭為例，如一小時能包15隻，計件就有45元，加上底薪20元，這一小時的薪金總共65元。如以咸水糭為例，一小時包15隻，更可獲95元一小時。

帖文列出例子，以鹼水糭為例，如一小時能包15隻，計件就有45元，加上底薪20元，這一小時的薪金總共65元。（資料圖片）

帖子在網上引來熱論，有網民質疑低於最低工資，「如果他只能包2至3隻糭，都不夠數」、「唔過法定工資37.5，點會唔比政府告」，不過，亦有很多人認為問題不大，「好似幾好搵，識包的話」、「出糧嗰陣高過法定工資就得」、「以前去粥舖食嘢見啲阿姐好快手，一個鐘15隻真係侮辱咗佢哋」、「啲熟手阿姐係賺硬」。

《香港01》記者根據帖文提供的電話聯絡招聘者，對方稱所沒作此招聘，帖文亦不是她所發出，希望網民不要再作滋擾。

根據勞工處的資料，最低工資以僱員總工作時數以平均計算，並非規定僱主要就所有工作時數向僱員支付的工資都要達到法定最低工資水平。因此只要包糭員最後平均每小時時薪高於37.5元，則不涉違法。