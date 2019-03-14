6天工作周　科技公司6500元請文員　時薪僅得30元低過最低工資

又有「筍工」出現！近日網上流傳一個招聘廣告，有科技公司以月薪6500元、6天工作周招聘一名文員，雖然有提供其他福利如牙科及醫療保險，但計算過工時後，原來時薪比最低工資更低，只有約為30元。

網上有招聘廣告以月薪6500元招聘文員，時薪只有約30元，每小時工資比法定最低工資的34.5元更低。（資料圖片）

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從招聘廣告可見，一間位於北區的科技公司以6500元月薪，招聘一名「接待處文員」，公司要求應徵者有中五學歷及一年工作經驗，工作地點為北區，負責接聽電話、收發傳真、信件分發等文職工作。語言能力上要求有良好的廣東話、英文及普通話，懂得書寫中、英文。技能要求則包括懂得使用Microsoft Office、中英文電腦操作、中文打字、基本電腦操作。

求職廣告上提到，職位需要每周上班6天，每天上班工時為9小時。（資料圖片）

該職位上班時間為上午9時至下午6時，即每天工作9小時，每周上班6天共54小時，公司會提供牙科福利及醫療保險。以每個月工作4星期計算，每個月總工時為216小時，除開6500元月薪，時薪約為30元，比現時的法定最低工資每小時34.5元還要少4.5元。

根據求職廣告顯示，招聘的公司名字顯示為科技公司，惟只設網上求職沒直接聯絡方法，《香港01》記者翻查資料，發現北區有一間名字與廣告相同但屬玩具公司，記者以求職者身份致電，接聽電話的職員表示他們雖然有招聘文員，但不是接待處文員，月薪不是6500元，而且是5天半工作，與廣告中描述不相同。

另外，法定最低工資早於2011年5月1日已經實施，早前政府已經接納最低工資委員會的建議，提升最低工資至每小時37.5元，新的最低工資水平於立法會通過之後將於今年5月1日實施。