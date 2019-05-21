救護員每日救急扶危，惟多年來一直未能爭取延長飯鐘問題，救護員一更12小時，飯鐘僅得半小時，加上負責範疇愈來愈多，令不少前線均壓力爆煲。日前有救護員就忍不住在討論區發文細述工作辛酸，稱人工、工作性質、工作量等，均與回報不成正比，慨嘆「唔係要講到自己好偉大」，但資源不足及上司的不體諒，令他感到非常疲累，雖然每日肩負全港救急扶危的責任，「但換來係咁嘅待遇？」 有前線救護員接受《香港01》訪問時表示，不少同事為爭取休息時間，寧願在10分鐘內「倒個飯入口」，「因為唔知會唔會食食吓又有call」，久而久之不少同事均飽受腸胃問題困擾。

日前有救護員有討論區發文大呻，稱人工、工作性質、工作量等，均與回報不成正比，令他感到非常心淡。（《跳躍生命線》劇照）

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該救護員指救護工作性質危險性高，處理精神病人時「隨時畀人斬」，又經常接觸傳染性高的病人，甚至面對各種「噁心核突嘢」，例如有人幾年沒沖涼、全身糞便、「爆頭」及分屍等。而救護員每日工作量也極大，根據消防處統計，去年救護召喚總數超過80萬，平均每日逾2200宗，惟人手卻僅得3100多人，樓主坦言還未計晚上會少一半人手。

面對每日超時工作，樓主慨嘆每日還要「忍住屎尿去做case」，每轉車司機都要集中精神駕駛救護車，又要背負全車人的安全，「負上一切法律責任去趕往現場，將性命危殆的人送院搶救」。他指救護車上有3名救護員，「一齊拾人，一齊搶救傷病者」，但由於人手不足，有時「未升正」做主管的救護員，亦要負責救護車運作，令他們壓力暴增，因為「一個錯誤決定隨時害死人」。

另外，如果做攀山拯救，他們隨時行足三至四小時「需要好大能量」，惟他慨嘆「可惜我地連飯都無得食」，飯鐘問題講了30年都未解決，每天幾乎餓住肚工作，「7點半返工，餓住肚到4 、5點先有得食」。

樓主稱曾向上司反映，希望部門能改善飯鐘問題，「最終換來係上頭一句救人重要定食飯重要？」直斥人工已包飯鐘，「咁大個人自己帶包餅傍身啦」。樓主坦言不是認為自己很偉大，「但點解我哋要咁低賤？每日肩負起全港救急扶危嘅人，但換來係咁既待遇？」令他感到灰心意冷，「夠啦！我好攰」，更反問「點解仲要堅持做救護員」，相當心酸。

不少網民見狀紛紛大讚救護員，「好值得尊敬」，坦言雖然不知如何幫助他們，「但想講句加油，辛苦哂」，亦覺得他們很偉大，「用自己嘅健康去服務大眾」。

現職前線救護員的Chris（化名）接受《香港01》訪問時表示，飯鐘問題一直纏繞多年，即使在吃飯途中，「附近有call都要即刻去」，萬一遇上「call接call」，則只能一直押後吃飯時間，「有時7點半開工，都會拖到成2點先有得食」，午飯變冷飯更是非常普遍。

他又稱前線同事不滿控制中心缺乏靈活性，「之前可以同控制中心講呢車同事未食飯，睇吓可唔可以搵第二車已食飯、又喺附近嘅同事幫手」，惟近日控制中心卻收緊做法，不再靈活調配人手，「淨係搵最近嘅車負責」。

而因為飯鐘只得30分鐘，Chris透露不少同事為爭取時間休息，「寧願用10分鐘時間快快手食，留返20分鐘休息吓，因為唔知會唔會食食吓又有call。」食無定時加上食得過急，Chris慨嘆很多同事都有腸胃問題，輕則胃痛，重則患胃炎，甚至胃癌。