【傑出公關】蔡英文聯手插畫家　推惡搞圖宣傳減稅　網民：好貼地

不同地方政府都會利用網上渠道宣傳政策，若要傳遞信息又貼地，就是考驗公關技巧。台灣總統蔡英文與知名插畫家A RAY合作，以瘋狂創意推出一系列惡搞插畫，藉此宣傳新推出的減稅措施。A RAY不但把蔡英文畫成《星球大戰》的尤達大師和變形俠醫，還以「不要玩總統」為相簿命名，連高雄市長韓國瑜的名言「發大財」也混入畫中，兩人在LINE一來一往的幽默對話截圖，成功令不少網民笑翻。

首先是蔡英文找A RAY，想找他畫一張圖。（A RAY fb圖片）

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今日（23日）台灣知名插畫家A RAY在facebook專頁發布與蔡英文在LINE上的對話截圖，當中亮點是一系列的惡搞插畫，原來這些插畫都是為了宣傳蔡英文推出的減稅措施，蔡英文的官方facebook之後也現身留言，提醒市民要記得報稅：「五月底快到了，還沒報稅的人趕快去報稅！得減稅有感的，告訴我好嗎？」

在兩人的對話中，首先是蔡英文找A RAY，想找他畫一張圖，A RAY先以其風格，畫出卡通版的大頭蔡英文，臉上五官縮成一團，還指有齊「小英三元素」，就是髮型、眼鏡、法令紋，讓蔡英文完全無法反駁。

蔡英文之後想加強氣勢，解釋「畢竟我是三軍統帥，力量的一面須展現出來」。A RAY於是上傳另一張，蔡英文總統手握《星球大戰》中尤達大師武器激光劍的插畫，結果蔡英文總統覺得原力這種力量太抽象了，要求具體一點，接着A RAY又上傳一張變形俠醫版本的插畫，看到這裡蔡英文都「無佢咁好氣」，直說要去找別人畫了。

A RAY的帖子貼出只是半日，已獲逾10萬讚好。（A RAY fb圖片）

此時A RAY才上傳一張正經蔡英文的側臉照，之後蔡英文想把減稅方案的內容加入圖片，想不到A RAY直接加上國民黨、高雄市長韓國瑜的口號「發大財」，讓蔡英文頓時無言，更說「你這在做春聯？」，直至最A RAY還是要加上惡搞的插圖，讓網民紛紛笑翻。

A RAY的帖子貼出只是半日，已獲逾10萬讚好，不少網民指「看到最後一張笑噴」、「一時玩總統一時爽，一直玩總統一直爽」、「好親民！怎能不喜歡她」。