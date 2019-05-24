搭巴士坐中安全帶扣　大媽嗌痛要車長停車拆除：我屎忽裂開喇

坐中安全帶扣會導致屁股裂開？最近有網民於facebook分享乘搭巴士奇聞，表示當日與家人坐巴士去沙田，期間坐在關愛座的大媽先讓一男士坐窗口位，她則轉坐走廊位，沒想到一下子就坐中安全帶，她痛得大叫停車，又怒喝要車長拆除件「死人嘢」兼向九巴投訴。不少網民笑言叫大媽減肥，「坐的士算啦」。

身型豐滿的大媽未有為意座位上有安全帶扣，一下子坐下去，她即不斷大叫：「哎呀！好痛呀！哽死我啦！」。（fb專頁「巴士台HK Bus Channel」圖片）

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該網民於fb專頁「巴士台HK Bus Channel」撰文投稿，表示最近陪同母親於荃灣乘搭「49X」線前往沙田，期間目擊坐在下層關愛座的大媽稱要讓該位「死肥佬」坐窗口位，於是與他交換位置，自己坐走廊位。

但身型豐滿的大媽未為意座位上有安全帶扣，一下子坐下去，她即不斷大叫：「哎呀！好痛呀！哽死我啦！」她更大叫要求車長停車，並拆除安全帶扣，解釋稱：「件『死人嘢』哽到我好痛。」形容自己安全帶扣「哽到佢屎忽爛」。不過車長拒絕，表示設施是用作保障乘客安全，不能拆除，大媽仍氣得說：「哽到我屎忽裂開喇。」

樓主目擊坐在樓下層關愛座的大媽稱要讓該位「死肥佬」坐窗口位，於是與他交換位置，自己坐走廊位。（fb專頁「巴士台HK Bus Channel」圖片）

該網民於fb專頁「巴士台HK Bus Channel」撰文投稿，分享乘搭巴士的見聞。（fb專頁「巴士台HK Bus Channel」圖片）

後來另一位大媽用潮州話示意大媽收聲，但她一於懶理，繼續向車長發爛渣，表示要向九巴投訴之餘，又叫車長向公司反映座位高度不合，聲稱「坐到咁低哽死我」，司機無可奈何，唯有敷衍道：「好啦好啦。」大媽遂收聲不說話。

後來大媽不忿氣，把視線轉移剛才勸喻安靜的另一大媽，並向她怒斥：「我整親梗係要投訴㗎啦嘛，係咁叫人收聲乜嘢意思先，又唔係銀親你，你都癡線嘅！」樓主母親聽後即想開聲批評大媽無理，但被樓主阻止，他更笑稱：「一個安全帶扣，令到阿姑變咗蒙古大汗。」

齊睇網民爆笑留言

不少網民留言籲大媽「減肥啦」，又笑言「整親點解唔幫人報警call救護車呀」、「其實太肥唔適宜坐巴士，坐的士」、「坐火箭啦，地球唔啱呢個人。」

（fb專頁「巴士台HK Bus Channel」）