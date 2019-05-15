九巴超載上層企滿客　被投訴車長照開車　乘客落車保平安批太危險

行車安全最重要！有乘客昨收工時間搭九巴撞正嚴重超載，不設企位的上層竟有十多二十人站立，中途偶爾傾側情況危險；樓主向車長投訴對方懶理，為保安全只能帶家人下車，剛好搭上後來的另一班車，其後超越原先超載那架巴士時，樓主拍下上層企滿客情況並分享到網上，引來網民齊聲鬧爆成車人命太危險，有關情況不能接受。 九巴今晚（15日）回覆《香港01》稱，已作出跟進調查，並嚴肅處理，會對車長採取適當紀律處分。

有網民表示，一班81C巴士出現超載，單是上層已經有約20人站立。（事主提供）

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樓主指他於昨日（14日）晚上7時許乘坐往馬鞍山耀安方向的81C線巴士，當車駛到窩打老道一個巴士站時，一次過有數十人在該站上車，導致有約20人在上層站立，連樓梯都站滿了人，使巴士嚴重超載，不過巴士繼續行駛，似乎未有注意到超載問題。

樓主提到巴士於轉彎時車身非常傾側，上下層的乘客都向車長反映可能有安全問題，但車長沒有任何回應。巴士抵達九龍塘會站後，樓主辛苦地擠過人群，到下層向車長反映問題，但對方一樣沒有回應，為安全計他決定與家人在該站下車，自費乘坐下一部車。

樓主認為，巴士超載對行車安全影響嚴重，九巴應該將乘客安全放在第一位，嚴肅處理事件。

超載事件引起大量網民討論，有人認為責任在於車長，不過亦有人認為是乘客問題：

其後有自稱搭同一班車的網民現身回應帖文，支持樓主說法。他指自己於勝利道站上車，當時巴士已經只剩下層企位，「多人到啲乘客要企司機附近」。到下一站九龍維景酒店突然有一團疑似內地旅行團上車，「起碼有三十人，變魔術咁上極都有」，但司機完全沒有理會。該網民指疑似內地團上車之後，「全車上下層企得嘅地方都企滿」。

網民又說他目擊樓主向車長反映安全問題的經過，指車長於樓主首次提問時沒有反應，直至再被問後，車長才指「上客嗰陣睇唔到」，最後看到樓主落車，轉乘後面另一班較少人、剛好到站的81C巴士，相信因該班巴士最後爬頭超越超載巴士，樓主才可以拍下上層有多人站立的照片。

不少網民都認為涉事的九巴車長妄顧全車人生命安全，力撐樓主投訴有理，「咪等到出事先後悔」，又指車長其實早就應該在巴士容納不了時叫停上車者，而就算如其所說當時沒留意，當聽到乘客反映有安全危機下，亦應先停車或致電公司或報警，想辦法疏導乘客而非懶理。

九巴：指引規定車長要留意上層乘客情況

九巴回應稱，事件發生在昨晚7時許往馬鞍山方向的81C線九巴，當巴士駛至窩打老道近培正中學巴士站時，有乘客在巴士上層站立。發言人表示，九巴已作出跟進調查，並嚴肅處理，會對車長採取適當紀律處分。

九巴重申，一向有為車長提供指引，並已再次提醒車長，要加倍留意上層乘客情況。根據《乘客須知》，巴士行駛時，不得在雙層巴士上層及梯級站立，以免發生危險。