孩子功課寫「我是撿回來」　台網民勸世：一句戲言隨時成童年陰影

小時候本性善良純真，因此常常對父母或其他大人說的話深信不疑，甚至到發現真相前就這樣默默被騙了好多年啊～有位網友就在爆廢公社公開版勸世，希望爸爸媽媽「別開玩笑告訴孩子說，你是被撿回來的！或是石頭蹦出來的！」因為有孩子聽了馬上記在心裡，甚至直接寫在作業上了啊…

（圖片來源：爆廢公社公開版）

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網含淚贊同：小時候都被騙過…

「路邊撿的+1」、「我也是路邊撿的，阿嬤還說我無父無母...」、「我媽說我垃圾場撿來的」、「以前我阿公都說我是石頭蹦出來，我真的以為耶」、「我二者都有被騙過」

原來大家「蹦出來」的方式百百種（意即數量龐大）啊～

「我是在香蕉樹撿來的」、「我姐跟我說，她是外星人，而我是她帶來的寵物，我一直到小六都深信不疑」、「我媽當時也是說我在家裡附近的榕樹蹦出來的，我很相信耶」、「我還是大的垃圾桶撿回來的，真是記憶猶存啊」、「我小時候的時候，老媽跟老爸也是如此說：我是從垃圾場撿來的……後來我一直以為我真的不是他們的」、「小時候媽媽都常開這種玩笑，然後我弟那時候是個傻白甜，他就崩潰大哭：我不是媽媽的孩子！我是沒人要孩子！我一臉錯愕的看著他。居然真相信這種玩笑...」、「我是差一點被阿嬤當蛋拿去煎，幸好父親發現即時搶救回來的！」

看弟弟那句「沒有，因為是撿來的」後面包含了多少的淚水呀QAQ然而老師也回得很有幽默感呢A__A

「老師的回覆我笑了」、「老師的符號回覆 XD」、「靠腰，那個回答才是重點，笑死了」

（圖片來源：爆廢公社公開版）

第一眼看大家都被那句撿來的吸去目光，不過要是仔細一看上面勾選的項目會發現…「可是...看他上面打勾的部分，真的沒有相似的啊！」

（圖片來源：爆廢公社公開版）

痾……搞不好是長得像沒出現的爸爸嘛！所以大家不要亂想（誤）雖然到了一定年紀後，就會知道關於自己的「身世之謎」純粹是個玩笑話，但年紀小還不懂事的時候真的都被唬得一愣一愣的啊～

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