老婆胸圍竟爆油　台男以為黑心商品剪破其他3件　得知真相大崩潰

黑心商品絕對不能縱容，一名台灣男網民日前不小心坐到老婆的胸圍時，竟意外爆油，愛妻心切的他以為老婆買了黑心商品，他於是拿針連續拮穿了3件同品牌內衣，發現都有同樣的爆油情況，他還想提醒老婆以後不要買這家內衣。想不到，網民看後紛紛為樓主默哀，指這款油包其實是內衣的特別設計，讓身段看起來更好，「樓主還在嗎？」。

該名男網民日前不小心坐到老婆的胸圍時，胸圍竟意外爆油。（「爆怨公社」fb圖片）

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該名男網民在facebook群組「爆怨公社」發文，表示日前不小心坐到妻子的內衣，沒想到竟然瞬間爆開，裏面噴出許多油，他非常驚訝，「連內衣裡面都塞油包，正常裏面都塞棉花不是？」，他又擔心老婆穿上會有危險，「無法想像如果是穿在身上爆掉會不會起火爆炸，還是有害身體健康」。

為了老婆的安全健康着想，他直接剪破了2、3件同款內衣，發現裏面都有相同情況，內衣裏都有裝着液體的透明袋子，戳破後也是流出類似油的液體，男網民決定等老婆下班，「一定要提醒她，以後別買這家內衣！」。

不少網民看過帖子後，貼出真相，原來這是「真水系列內衣」，讓胸部看起來更豐滿集中。（「爆怨公社」fb圖片）

不少網民看過帖子後，馬上擔心樓主的安危，原來這款是「真水系列內衣」，讓胸部看起來更豐滿集中，真水內衣更是比一般的內衣昂貴，最值錢的就是這個水袋的設計，難怪網民紛紛說，「版主，你還活著的話，報一下平安呀！」、「蕾黛絲的真水...你完蛋了」、「這內衣很貴耶！記得報平安喔！」。