平胸港女要買36C胸圍　店員看穿勸阻　經理霸氣趕客：唔做你生意

俗語有云「無咁大個頭就唔好戴咁大頂帽」，但一名在胸圍店工作的網民投稿指，早前遇到平胸女顧客要求試穿36C胸圍，店員看穿對方身裁而勸阻，詎料女客堅稱自己能穿36C，又炮轟樓主服務態度差，當場要求向經理投訴。經理見狀，向樓主表明該女客人「入咗黑名單，唔做佢生意」，其後經理更當面向對方稱：「我哋公司唔歡迎你呢啲咁冇品德嘅顧客，請你離開。」 網民對事件有不同反應，雖然有人指客人態度欠佳，但更多人批樓主及經理無理趕客，「人哋鍾意買咩尺寸咪買咩尺寸囉，就算唔啱咁又點？點解唔賣？」。亦有人分析可能客人過往曾無理投訴或搵着數，所以店方也怕了她。

港產片《絕世好Bra》（2001年）是一套透過胸圍業界來講述都市男女關係的電影，當年錄得超過1800萬元票房。（《絕世好Bra》電影截圖）

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有網民上月底投稿至facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」，指當日一名平胸港女入店，表示「我要36C」，但樓主發現其身材並不適合，循例詢問是否自用，「如果幫人買，最好叫你朋友親身嚟試喎」。但對方隨即發難稱「而家我唔着得36C咩？」，又指店員服務態度差，要求見經理和投訴。

樓主暗忖「無咁大個胸就唔好戴咁大個胸圍」，依言向經理報告，但經理該名女客人已被列入黑名單」，叫樓主「温柔地趕佢走」。樓主遂向女客表示己經與經理商討過，認為店內無產品適合她，「36C都係留返畀合適嘅人戴啦。順帶一提，童裝部喺樓下嗰層」。女客聞言即在店內吵鬧，迫使經理出面稱「公司唔歡迎你呢啲咁無品德嘅顧客，請你離開」。女客離開前揚言投訴，同時會在網上將該店寫衰，樓主則盛讚經理霸氣。

不少女星沒有豐滿上圍，甚至是A Cup，但都沒有妨礙她們成為一線明星，例如張曼玉。（資料圖片）

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網民對事件意見兩極，有人批評樓主及經理確是態度欠佳，「邊個話買胸圍一定要啱尺寸？唔畀人裝假狗㗎？你當場踢爆人，人哋惱羞成怒就爆㗎啦」；亦有網民關心港女因何事被列入黑名單，認為如果事件屬實，該名女客人應做了很多過份的事。

（fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」）

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