黃山寫生聖地酒店被揭偷拍　女大生洗澡片疑被直播　校方噤聲惹疑

女學生在酒店被偷拍洗澡，校方居然想息事寧人？日前，江西宜春學院美術與設計學院一班學生，前往黃山黟縣西遞古民居景區寫生，入住當地一間叫華藝的飯店。其中一晚女生洗澡時發現馬桶有鏡頭偷拍，檢查後發生女生的4間房中，有3間都裝了偷拍鏡頭。學生自行報警，老闆對偷拍事件直認不諱，警方發現其手機裝有程式，學生洗澡影片有可能被直播。 不過有學生家屬指，校方事後要求不可張揚事件，不准發微博公開，甚至家長致電質問，校方亦不以為然。因為事發地點是寫生聖地，許多網民都曾前往，甚至入住同一飯店，在網絡弄得人心惶惶。

女學生們從酒店廁所的水箱發現偷拍鏡頭。（微博圖片）

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安徽省黃山腳下的黟縣是電影《臥虎藏龍》的重要取景地點，其中古村西遞、宏村位列世界文化遺產名錄，是不少美術學生寫生熱點。內地記者調查發現，華藝飯店一直以西安美術學院、貴州師範學院等院校的「寫生實習基地」自居。他們接觸到化名「倩倩」的受害人，她洗澡時發現廁所內有偷拍鏡頭。5月17日，她和學校60多名師生到飯店住宿，進行為期10天的寫生，她們按工作人員安排，27名女生被分配到3樓，37名男生住2樓，老師住1樓。

學生房有4張碌架床、廁所和浴室二合一，洗澡的花灑緊貼馬桶，要拍什麼都拍到，倩倩發現偷拍鏡頭藏在水箱中，鏡頭對準洗澡區域。她拆開水箱見到蓋子黏着一個黑色儀器，有天線、電視和指甲大小的鏡頭。

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她告訴其他女同學，大家即檢查房間，發現女生入住的客房中，竟有3間裝了偷拍鏡頭，男生和老師房則未見鏡頭，但馬桶一樣有可疑小孔。5月23日，帶隊老師稱他們馬上報了警，酒店已被查封。當天下午，當地公安局確認事件，指朱姓老闆安裝鏡頭偷拍，正進行調查。

內媒向飯店查詢，對方稱老闆有事外出，最近不營業。涉事女生的家長們非常心急，擔心影片外泄，而帶隊老師只稱學校未與飯店建立合作關係，其他不知情。

不過，有受害者家屬道出不同版本。其中一名被偷拍學生的姐姐5月23日在微博發文，稱妹妹和同學入住3晚後，洗澡時發現馬桶有異，學生是自行報警並取下馬桶蓋，拿出3張記憶卡交給警察。

有女生指，飯店老闆曾於下午進入女生房間，質疑是更換記憶卡。涉事老闆對偷拍竟直認不諱，馬上被警員帶走。被偷拍的女生稱，警方發現老闆的手機裏裝有程式，洗澡影片有可能被直播，而老闆曾於3月從微信購買3台攝影設備，但女生指她們找出的鏡頭已很陳舊。

學生姐姐續指，學生們於21號晚已經告知家長，家們認為要維權，學生家長成立微信群組討論，但遭學生中的共青團支部委員會書記解散群組。學校其後與學生多次會面，要求不准張揚，如學生發了微博要馬上刪除。學生家長非常憤怒，致電老師討公道，但對方一副懶理的態度。姐姐稱該飯店與學校合作多年，質疑校方為何噤聲，老師甚至在23日凌晨時聯絡學生商討賠償事宜，學生和家長已決定自行聘請律師跟進。