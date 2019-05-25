【做多咗啦】連登女考車遇司機讓路　以禮貌動作回應竟被考官肥佬

考車牌是人生大事，不過考牌過程要求嚴格，一個錯誤足以前功盡廢。近日連登討論區有網民分享，指自己考車時遇到好心人讓路，於是「畀個五」表示謝意，豈料這一個小動作為她換來一張不合格的考試成績表！

有連登女分享個人經驗，指自己因為舉手「畀個五」而被考官肥佬，需要再次排期考車。（資料圖片）

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網民「連登姐姐」以「小妹第三次考車肥咗， 原因竟然是……？」為題發文，她指自己今次考車一路都風平浪靜，直至回到試場之前的一個彎位，有一個好心的貨車司路讓路給她，於是伸手「畀咗個五佢」表示謝意。

有網民都認為事件應該不算危險，但亦有人指出考試時無謂做出不必要的動作。

不過樓主的禮貌行為不但未有令考官加分，反而被認為行為危險，收到不合格的評級。雖然好心冇好報，不過樓主都沒有怪責考官，指自己的確有錯，「準備聽日準時抽快期」，有笑言下次考試打算多找幾位朋友開路。

樓主大嘆，因為做多一個動作而肥佬，大嘆「咁就幾千銀」。（資料圖片）

有網民直言，樓主被「肥佬」應該是因為手離開了軚盤，有可能造成危險情況，她自己亦大嘆「咁就幾千銀」，覺得相當不值。不過亦有人覺得考官要求太嚴，短時間放開一隻手問題應該不大。

（連登討論區）