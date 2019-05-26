俄保母以50克鹽混粥　迫2歲童食到鹽中毒鹹死　謀殺罪成囚14年

孩子總會哭鬧，絕不應殘忍對待！俄羅斯一名本身育有一對子女的25歲保母去年6月因不滿一名由她看管的2歲男童不停哭鬧，竟在粥內混入最少50克鹽，然後迫男童吃下以元懲罰，這種不會造成表面傷痕的做法，卻令男童因鹽中毒死亡，保母被控謀殺罪。案件早前審理完畢，保母謀殺罪成，監禁14年。

涉案保母黛安殊（Yana Deinesh）承認將大量的鹽加到粥內，強迫男童全部吃掉。（網上短片截圖）

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事件發生於俄羅斯西北部阿爾漢格爾斯克州（Arkhangelsk Oblast）的霍爾姆戈里（Kholmogory）一條小村莊內，犯人為25歲的保母黛安殊（Yana Deinesh），她本身亦育有2名子女，去年6月照顧一名2歲男童的時候，因為不滿男童不斷哭鬧，加上黛安殊心情不佳，認為應對男童懲罰一下。

調查人員表示，男童吃下過量的鹽，釀成鹽中毒身亡。（資料圖片）

黛安殊將一大包鹽加到男童正在進食的粥內，攪拌之後再強迫男童將所有粥都吃下。男童被迫吃鹹粥後感不適，其後更失去意識，送院急救後再被送到深切治療部，最終仍然因鹽中毒而不治。調查人員表示，男童被迫吃下的鹽至少有50克，令其體內鹽份較正常水平超出60倍而致命。

黛安殊被捕後承認罪行，但稱沒有想過會造成這樣的結果，強調完全沒有想過要殺死男童，但她終被判謀殺罪成，判監14年。

（The Sun、New York Post）