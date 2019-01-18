3歲童車上哭鬧　遭母親冷血男友褪後座椅夾死　窒息前絕望叫媽咪

英國3歲男童阿爾菲（Alfie Lamb）乘車時不停哭鬧，母親的25歲男友沃特森（Stephen Waterson）竟然故意把座位移向後，刻意壓住在後座地上的阿爾菲，更令人髮指的是，母親霍爾（Adrian Hoare）冷血地看着兒子被壓至窒息，不但沒有施以援手，事後更多番向警方說謊；沃特森和霍爾同被控以謀殺罪，案件近日開庭審理。

3歲的阿爾菲被母親男友用車座壓死，母親竟然袖手旁觀。（影片截圖）

母拒施救 辯稱「他只是咳嗽」

事發於2018年2月1日，22歲男子蘭姆（Marcus Lamb）駕駛一輛奧迪（Audi）私家車，載着19歲女友威廉姆斯（Emilie Williams）、阿爾菲、沃特森和霍爾。蘭姆作供稱，阿爾菲在車上不停哭喊，遭到霍爾和沃特森多次責罵；蘭姆又聽到霍爾打了阿爾菲一巴掌。

其後，霍爾將兒子放在雙腳之間及後座腳墊上的狹小空間，而坐在司機位旁邊的沃特森為了「懲罰」男童，竟兩度惡意地按動電動座椅向後移，體重僅16公斤的阿爾菲胸腔和腹部被迫承受81公斤壓力，不斷發出像嘔吐般難以呼吸的聲音，昏倒前還叫了幾聲「媽咪、媽咪」。

威廉姆斯在庭上表示，當時曾叫霍爾看看阿爾菲的情況，她卻說兒子只是在咳嗽，沒有大礙。

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賤價賣車 落假口供兼打證人

蘭姆隨即停車為阿爾菲急救，他被送院後以機器維持生命，院方在3天後關掉儀器，讓他自然離世。據悉，霍爾曾向接報到場的救護人員訛稱兒子在的士上睡着，直到想把他叫醒始知其失去知覺。

沃特森事後迅速將涉事私家車以800英鎊（約8000港元）極平價賣掉，並聯同霍爾恐嚇及襲擊蘭姆與其女友，圖阻止二人說出真相，警方則在沃特森與霍爾的電話中發現可疑短訊：「他們知道我們在說謊」、「我會為你承擔一切罪名」、「記得刪除這些短訊」。

案件仍在審理中，霍爾和沃特森承認作假口供，但對謀殺、虐兒、襲擊、恐嚇等控罪一概否認。

（綜合報道）