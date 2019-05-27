獨子溺斃店舖生意差　迷信夫怪妻陰氣重　掐死後再割頸

江蘇省揚州儀征市月塘鎮去年11月10日凌晨發生一宗命案，44歲曹姓男子殺死竇姓妻子後自首。揚州市中級人民法院上周三（22日）開庭審理案件，揭開驚人內情，原來曹男是出於迷信，覺得喪子與經營的糧油店生意無起色全因妻子陰氣重。

揚州市人民檢察院檢察官徐艷茹指出，曹男與竇女的矛盾始於2008年，當年兩人的獨子在妻子父母家遇溺死亡，雖然後來兩夫妻又生了一個兒子，但曹男的心結未有隨之解開，堅信大兒子的死和妻子有關，加上二人所經營的糧油店生意變差，於是曹男將一切不如意都歸咎於妻子陰氣太重。

徐艷茹稱，另一方面曹男認為小兒子是夫婦倆的剋星，因此在家中多處如床墊下等地方藏着用來「辟邪」的刀具、鐵片及桃枝；曹男還經常找人算命，意圖藉此「轉運」。

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到2018年11月初，曹男及其母又請人到家中算命，竇女得悉後很憤怒，而算命的人又說了一些關於兒子剋父母的話，令竇女更為不滿，於是提出離婚。曹男的情緒最終在11月10日凌晨爆發，對妻子狠下殺手。

徐艷茹描述案發經過，「（曹男）把刀拿出來準備砍他老婆，他老婆反抗，把刀奪走丟在一旁，他繼續上去卡（掐頸），把他老婆卡（掐）得一動不動。他把老婆卡（掐）死之後，心裏還是憤恨，為怕他老婆未死，便拿之前的刀割老婆的頸」。曹男殺死妻子後試圖自殺但不成功，最後報警自首。

法院審理後認為，曹男沒有理智面對婚姻困局，反而推卸責任迷信鬼神，法律意識淡薄，依法以故意殺人罪予以懲處，判處無期徒刑，並剝奪政治權利終身。