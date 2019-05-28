瑜伽導師迷失森林　瞓野豬洞食飛蛾捱過17日　「這是生死抉擇」

美國夏威夷（Hawaii）的35歲物理治療師兼瑜珈導師埃勒（Amanda Eller），本月8日獨自前往茂宜島（Maui）馬卡瓦森林保護區（Makawao Forest Reserve）行山後失蹤，直升機上的搜尋人員上周五（24日）終在瀑布附近的河床發現她；埃勒獲救後稱，失蹤這段期間曾想過放棄，但最後仍選擇堅持下去，靠吃野果和飛蛾保住性命。

埃勒當日在森林中迷路後，起初她花了兩天時間嘗試找回自己的車輛，但她根本無法辨認方向；後來她為求生開始尋找水源，惟在第三天因為滑倒而從20呎高處跌下，腿部受傷，到了第四天連鞋子也被沖走，只能赤腳行走。期間她多次向直升機揮手，但她的位置被濃密的樹林所遮掩，直升機上的人員難以發現她。

當時埃勒僅穿着白裇衫和瑜伽褲，而森林入夜後氣溫跌至15度，再加上下雨，她只能棲身野豬洞穴，用蕨類植物或伸手可及的東西包裹身體來取暖。為了生存，她除了用野果充飢，還吃了幾隻停在她身上的飛蛾。

埃勒在失蹤期間睡在野豬洞，以及靠吃野果和停在身上的飛蛾保住性命。（Facebook@Findamanda圖片）

夏威夷當局事後表示，埃勒將手機和錢包留在車上，然後進入森林，不久後迷路，幸好她冷靜應對，選擇留在流動的乾淨水源附近。搜索人員就稱，埃勒被發現的位置距離她車子大約6.5公里，當時她嚴重曬傷，而且腿部骨折，並將她送往茂宜島紀念醫院（Maui Memorial Hospital）接受治療。

+ 4 + 3 + 2

埃勒上周六（26日）在Facebook發表獲救感言，影片中她多次眼泛淚光，她說：「過去的17天是我生命中最艱難的日子，這是一場充滿意義的心靈之旅，期間我陷入無數次極度恐慌和迷失，想過放棄，在生存與死亡之間，我必須作出抉擇。我選擇了活下去，即使那代表要承受更多的痛苦」。

她表示，當地人團結一致進行搜救令她很感動，「這次死裏逃生的經歷對我來說意義重大」。

埃勒的男友孔科爾（Benjamin Konkol）稱，自己一直沒有失去希望，堅信埃勒仍在森林中。埃勒的父親約翰（John）說：「埃勒既聰明又堅強，可謂早已具備應付這種情況的條件」；母親朱莉亞（Julia）亦謂，女兒現在的復原狀況非常好，「她是一名戰士，我相信也只有她能挺過這個難關」。