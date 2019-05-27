日情侶去薩利亞食海鮮飯 　驚見青口藏珍珠　網民：你們超幸運！

情侶去平價餐廳用饍不一定毫無浪漫氣氛，而且分分鐘有驚喜！日本有位女網民近日於Twitter上載相片，表示與男朋友去意大利餐廳「薩利亞Saizeriya」吃晚餐，樓主於進食期間突然發現食品中其中一青口殼內，竟然藏着一顆珍珠。不少網民表示不可思議，更稱樓主和男朋友遇上萬中無一的幸運現象。

樓主近日與男朋友到「薩利亞Saizeriya」共晉晚餐，就在大家吃得興起之際，樓主突然發現海鮮飯一青口殼內原來藏起了一顆小珍珠。（「JwRincess」Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該日本女網民於Twitter發布相片，表示近日與男朋友到日式意大利餐廳「薩利亞」吃晚餐，對方點了一份海鮮飯。就在大家吃得興起之際，樓主突然發現一青口殼內原來藏起了一顆小珍珠，她隨即拿上手細看，珍珠細小如芝麻，十分可愛。

樓主隨即拿上手細看，珍珠細小如芝麻，可愛感十足。（「JwRincess」Twitter圖片）

網民留言大讚樓主與男朋友遇到好運

網民紛紛留言表示樓主與男朋友非常幸運，因為青口有珍珠絕對罕見，「我從未見過如此小的珍珠」、「你們很快有好事發生」。有網民更笑言會否是男朋友偷偷準備驚喜求婚，又指樓主應該有了一個難忘的晚上。

（Twitter）