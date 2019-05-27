【Mipig Cafe】抱住豬仔嘆咖啡！　日本東京迷你豬Café萌爆登場

貓貓Cafe大家去得多，豬豬Cafe又有無聽過？日本東京首間迷你豬咖啡店「Mipig Cafe」可愛登場，人氣度爆燈，立即成為日本網民的打卡熱點！這家樓高4層的Cafe請來一班萌爆的迷你豬坐鎮，讓客人任抱唔嬲，抱着豬豬嘆咖啡吃甜品，超級治癒。

「Mipig Cafe」位於東京目黑區，今年3月1日正式開幕。（ig「_kamachan7_圖片」）

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「Mipig Cafe」位於東京目黑區，今年3月1日正式開幕，是日本首間可以讓客人與迷你小豬親密互動的咖啡店。這家網紅咖啡店樓高4層，各種毛色的迷你豬在店內到處亂走，一副呆萌樣向客人扭抱抱，或慵懶地躺在客人身旁，十分療癒。

日本東京首間迷你豬仔Cafe可愛登場。（ig「Mipig Cafe」圖片）

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Cafe開業不久已人氣爆燈，客人需要先到官網預約，首30分鐘收費800日圓（約57港元），其後每30分鐘500日圓（約36港元），每位客人至少需點一杯飲品。有曾光顧的網民表示，時間到了咖啡店便會請客人離開，所以千萬不要遲到，否則會浪費和可愛小豬豬的互動時光。