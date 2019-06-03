酒吧顧客齋叫清水　女店主鬧爆：根本無錢賺　網民意見兩極

英國布里斯托（Bristol）酒吧女老闆伊斯佩森（Sam Espensen）最近在網上大吐苦水，稱酒吧本是賣酒的地方，不少顧客卻只叫清水，令她賺不到錢；網民反應兩極，有人認為她說出了很多酒吧東主心聲，但也有意見指提供免費清水合理，並認為伊斯佩森應該先檢討其經營模式。

伊斯佩森（中）指那些只叫清水的顧客令她賺不到錢。（Facebook@Bristol Spirit圖片）

伊斯佩森的酒吧名為「Bristol Spirit」，她在Twitter上表示，酒吧在一個星期以來至少有14名顧客只叫清水，「如果你只要水，就好像告訴我，覺得我們的生意做得差到不值你買一杯酒，如果客人來到酒吧只叫清水，我們根本賺不到錢。很抱歉！這聽上去很刻薄，但這真的很影響生意，畢竟累積下來會是一筆相當大的收入，尤其是在夏天。」

她說：「我們明白你可能沒有帶太多錢，但如果只點東西吃的話，我們根本無法生存。酒吧並不是餐廳，不喝酒也可以選擇無酒精雞尾酒（mocktail），所以如果享受我們的食物、環境、擺設或服務等，請記住那並非免費，而是需要付出大量的金錢。」

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網民：不如連杯子也收費吧！

伊斯佩森的言論在網上備受爭議，有支持她的網民稱「這帖文令人眼前一亮！向你的真誠坦白致敬」、「我最近很少飲酒，但如果光顧妳的酒吧，我一定會飲」，甚至有人提議對只叫清水的顧客收取附加費，「如果顧客不買酒，就加他們的錢，或者減少提供食物」。

另一方面，伊斯佩森被指太粗心，忽略了不能飲酒的駕駛人士，「不如連杯子也收費吧！我要駕駛，所以只能飲水」；不少人更建議她改變經營手法，「法例規定要提供免費清水，妳小心牌照被吊銷。最好還是換個更適合妳的生意，因為如只有食物吸引人，重新思考經營模式好了」、「客人其實沒有義務彌補妳因錯誤判斷生意模式而造成的損失。如果賺不到錢，那就改變模式和減少日常開支吧」。