【女生識食】九龍隱世酒吧：雞尾酒有水準、周末假期又不用迫！

終於捱過最痛苦的三月，踏入比較多公眾假期的四、五月！難得放假，當然要無限補眠，睡到自然醒之後再與伴侶／好友一起出去吃喝玩樂。不過，公眾假期的香港是出了名的迫，深夜的酒吧更是直達恐怖程度，而且往往雞尾酒的質素也不如人意，全方位地使人極不盡興。

（圖片來源：IG @hutonghk）

相信大家都想找一家環境寧靜優美、雞尾酒具有一定品質的店吧。我們上年九月曾為大家推介位於尖沙咀的胡同，前不久筆者與朋友再度光臨，再一次感受到這裡的美好，更品嚐了新出的調酒及佐酒小食，每款都讓人稱心滿意，希望再一次推介給大家。

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喜歡胡同的原因有二：其一，極具中國感的裝潢、幽靜的環境、幽暗的燈光，以及落地大玻璃外的無敵大海景，無不使人馬上放鬆過來。其二，胡同位於九龍區，難得九龍區都有氣氛與調酒都達一流級數的酒吧，九龍區的朋友馬上秒速愛上。

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回到酒的話題上，每款雞尾酒的味道都非常可人，亦易入口，就算圍內有不太能喝的朋友，亦不用擔心會因此而落單。

今次胡同就著春季的來臨，推出了名為「Elixirs of Spring」的春季養生特飲系列。別被「養生」嚇倒，他們之所以會選擇這樣的名字，是因為這5款雞尾酒是以中草藥汲取靈感，再加上時令水果如荔枝，香草和葡萄柚等調製而成，健康亦絲毫沒有苦味或中藥味，非常特別。

（圖片來源：IG @hutonghk）

按圖查看幾款雞尾酒：

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除了上述幾款雞尾酒外，筆者與朋友特別推介放在小陶瓶的荔枝酒，味道有點像韓國的清酒卻明顯喝得出是以新鮮水果調制而成，味道非常香甜，讓人非常難忘。

除了雞尾酒外，佐酒小食亦非常有水準！當日我們就品嚐了鴨鬆春卷、鱈魚燒賣、糖心帶子（上碟時帶有煙霧！）、白沙春露、以及甜品朱古力柑桔。每款的量不算多，卻每款都非常好吃，筆者特別推介鴨鬆春卷，有春卷脆口的外皮，亦有非常香口濃郁的餡料，隨碟更有類似燒汁的醬汁……非常適合配酒。而朋友則愛鱈魚燒賣，明顯吃得出是以真鱈魚肉製成，口感亦是一流，街邊小食完全不是同一層次。

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如果大家不想一晚走幾場，亦可品嚐他的signature menu，不過份量頗多，比較適合一家人／一大把朋友一起品嚐。

難得又勞動節，兩天後又星期六、日，是時候好好優待自己了！

地址：尖沙咀北京道1號28樓 訂座電話：3428 8342 網址：https://www.hutong.com.hk/

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