日本女生分享超夢幻白色蝸居佈置貼士　網民：睇到都覺得療癒

只要有心思，蝸居都可以很精緻。有日本女大生在網上分享自己精心佈置的小部屋，全開放的小房間以白色為主調，整齊素雅，睇相都覺得很療癒。不少網民大讚屋主很懂收納，羨慕她有一個如此舒適的空間。

小小的蝸居，經過精心的佈置，也能成為令人羨慕的獨立空間。（ig：misora_blog）

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日本女大生「Misora」今年3月在ig開了新帳戶，專門介紹她精心打造的安樂窩，至今獲逾8600人追看。她的房間面積不算大，全開放設計，惟「麻雀雖小，五臟俱全」，客人到訪可在小梳化坐坐聊天，手袋掛牆卻剛巧形成色彩對比，又是一道風景。

全屋以白色為主調，有一種整潔感，加上燈光效果，令身在其中的人大感舒適，於收納的她，房間內未見雜物處處，100円店的不少有用小物，都成為她佈置家居的好幫手。

點擊睇如何給自己佈置一個溫馨的白色部屋

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不少網民看到其照片都大讚其房間十分有心思，羨慕她有這麼一個屬於自己的空間，有人搞笑反問她是否「處女座」，惟亦有不拘小節的人笑言自己並不想擁有這個房間，「因為壓力太大了」。