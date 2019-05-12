藍田公屋30萬豪裝靚過私樓　網民超葡萄：首先要有間公屋囉！

香港樓價持續高企，想上車難過登天，難怪不少人認為有公屋才是人生勝利組，而且因租金便宜，住戶更願意花費在裝修上。近日有網民在facebook群組「裝修佬」發文，分享幾張藍田公屋新裝修的照片，並表示全屋均意大利材料，埋單30萬港元全包，引起大批網民熱議，大讚裝修豪華，「仲靚過豆腐潤私樓」，不過亦有網民相當「葡萄」，笑言不是每人都有機會，「首先，你要有間公屋」。

日前有網民分享藍田公屋的新裝修照片，並表示30萬全包搞掂，引起不少網民大讚靚到唔似公屋。（fb群組「裝修佬」圖片）

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一名男網民日前在群組上載多張藍田公屋的新裝修照片，從相中所見，公屋以黑白灰顏色為主調，採用大量「盒仔燈」、射燈及假天花，燈光柔和，格局時尚有格調，主人房採用透明玻璃門設計，加上客廳有窗採自然光及開放式廚房，令狹小空間變得開揚寬敞，環境非常舒適。

樓主表示，今次全屋裝修採用意大利材料，總共花費30萬左右，他又大讚裝修師傅手工「頂呱呱」，他自己則最喜歡睡房設計，但未有透露公屋名稱及單位面積。

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網民熱議大讚裝修豪華：

照片引起大批網民熱議，紛紛跪求裝修公司資料，大讚裝修豪華，「仲靚過豆腐潤私樓」，亦有網民突破盲點，「首先，你要有間公屋」，另有人認為入門至客廳的走廊太長，浪費可用空間，樓主則解釋其實，「走廊入邊整咗好多儲物空間」，用盡蝸居每分每寸。

（fb群組「裝修佬」）