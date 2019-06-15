【三萬英呎高空】台空姐網紅：機艙物品乜都有　執過bra和內褲

空姐、空少的制服漂亮帥氣，又可藉工作到全世界四處遊歷，向來是不少人憧憬的理想工作。不過，這份別人眼中的是筍工，當中也有不少辛酸，在航空公司任職多年的台灣空姐王小凡（Zoe）於新書《三萬英呎高空的生活》中，透露曾遇過不少棘手乘客，例如有人因只餘下一款飛機餐而發脾氣，借東西不還的情況更是尋常，笑言真是「一種米養百樣乘客」。 Zoe表示很多乘客會將飛機當作自己家，更曾見過有男乘客擅闖機艙廚房，拿取她的私人水壺倒水來喝，她形容當下實在傻眼，稱「我的唇印還明顯的印在水壺吸管口」，但對方卻無視，將喝過的水流過她飲管口上留下的唇印；而乘客在機艙內遺下的物件就更「精彩」，除了一般想像到的物品，竟然還有胸圍和內褲。即或如此，Zoe坦言待飛久了以後，更令人驚奇的人、事、物還陸續有來，她作為機艙人員，只好調整心態，但凡不影響到其他乘客的行為，都當作「無傷大雅」而算了。

台灣網紅空姐Zoe王小凡，出書講述空姐不為一知的一面。（《三萬英呎高空的生活：一名空姐的流水帳日記》封面圖片／fb專頁「一名空姐的流水帳日記」圖片）

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以下是《三萬英呎高空的生活》的內容節錄：

只剩一種飛機餐

因為飛機裝載的關係，航空公司餐點選擇有限，經常送到最後只剩下一種選擇，這時候經常會有客人因為吃不到某選項就發脾氣，只差沒有倒在地上哭鬧說：「這不是肯德基！」其實我可以理解乘客覺得：「為什麼到了他就沒得選餐？」這感覺的確不好，但這真的不是空服員可以控制的。

航空公司其實也會依照航線不同調整上餐選擇的比例，例如：美國回來的航班第二頓早餐，以前經常是西式的蛋比中式的稀飯還多一點，但因為我們公司美國班的乘客組成大多是越南人和台灣人，實際上選中式稀飯的人就會多一些，有時候連外國人也點稀飯，實在是很難以捉摸，最後都是空服員要一個一個道歉退餐，這點就請大家多多諒解了！畢竟飛機上的餐點只是讓你不要餓肚子，落地以後好吃的美食才是重點呀！

飛機上的餐點有限，空中服務員往往在送餐時，遇有只剩下一款餐點選擇給乘客的情況。圖為示意圖。（資料圖片／黃子卓攝）

空姐的珍珠奶茶被偷喝

經常遇到有些客人會私自進入我們的工作範圍，例如：廚房，但廚房檯面上其實會有一些我們私人物品，記得學姐曾分享他自己帶上飛機的珍珠奶茶被客人喝了一口，還放回廚房檯面上⋯⋯更妙的是組員帶的杯裝卡拉姆久（一種條狀零食），竟然被客人以為是泡麵， 加了熱水結果整杯爛掉⋯⋯。

我飛的時候，都會自己帶1.5公升超大桶的水壺上飛機，那水壺很明顯就是私人物品，因為我的唇印還明顯的印在水壺吸管口，有一次在機上忙得如火如荼，送餐送到一半回廚房拿東西，突然看到客人竟然私自進入廚房從我的水壺倒水出來喝⋯⋯實在傻眼，而且他喝的水還流過我的吸管唇印啊！我不是很能理解，為什麼有人敢喝陌生人水壺的水啊？

不少人對「空中服務員」這個職業抱有憧憬，以為可以寓工作於旅遊，但風光背後會到很多棘手的人和事。圖為空姐示意圖。（《開心直航》劇照）

永遠是借筆不還

還有一次在機艙走道上賣免稅品，工作的時候我們都是穿圍裙的， 圍裙有兩個口袋，客人座椅的高度剛好可以看到口袋的位置，正在忙著賣東西的同時，旁邊坐著的客人竟然直接伸手進入我的口袋掏東西，還有跟空服員借筆絕對不會還的客人很常見，所以我們都會用公司的筆，不見就算了，有某個學姐身上的筆都沒了，剩下自己在迪士尼買的卡通人物筆，借給一個客人以後，看見客人邊咬筆邊用她的筆寫字，最後那支筆學姐也不想收回了。

另外也有乘客跟空服員借了萬寶龍筆，寫完直接假裝沒事收進自己包包裡，直接就不還的也大有人在，客倌啊！不是上了飛機就沒有法律的啊！並不是一上機整個機艙都是你家，那是空服員的私人財產啊！

台灣空姐Zoe指，曾見過有男乘客擅闖機艙廚房後，自行拿取她的私人水壺來喝。圖為示意圖。（電影《開心直航》劇照）

地上檢到一個Bra！

記得有次飛歐洲班，第2頓早餐開燈以後通常會先發送溫熱濕紙巾， 讓大家稍微醒一下，一開燈發現走到地上有一件Bra！問了周遭的乘客，沒人想承認。過了快兩小時，早餐用完也快降落在桃園了， 竟然又撿到一件內褲！問了附近的乘客，還是沒人承認，我實在疑惑，到底那個遺失的人後來是穿什麼下飛機的啊？！

還記得有次乘客都下機了，剩下一個中年男子，緊張翻找自己的座位，我上前詢問：請問先生掉了東西嗎？先生回答：「我的眼鏡！」我急忙幫忙在座位附近翻找，後來我問他請問眼鏡長什麼樣子？他回答:「藍色框。」我說：「先生請問是你頭上這副嗎？」先生滿臉通紅下機，實在是太可愛了啊。

空姐Ｚoe憶述，在飛機上工作隨時撿到光怪離奇的東西，包括sim card、鑽戒，甚至是胸圍與內褲。圖為示意圖。（資料圖片／黃寶瑩攝）

客人掉什麼真的什麼都不奇怪，sim card和鑽戒我遇過好幾次，還有一趟客人下機前急忙跑到廚房，告訴我們他的透明牙套放在餐盤上被收走了⋯⋯於是我們所有人留下來把大概六台髒的餐車裡面的髒餐盤一個一個拿出來檢查，最後還是沒找到。

乘客最常不見的就是護照，但當乘客會急忙叫我們幫忙找護照的時候，80%都會發現護照就躺在他的包包裡，讓人哭笑不得。

其實飛久了在機上看到的令人驚奇的人、事、物，真的什麼都有，什麼都不奇怪，把衣櫃當作廁所門、把耳機當保暖耳罩、把機上毯子當披風披著下飛機的也大有人在，只要在不影響他人的狀態之下，其實無傷大雅。

作者Zoe 王小凡的facebook專頁：一名空姐的流水帳日記

書名：《三萬英呎高空的生活：一名空姐的流水帳日記》（四塊玉文創）

作者：Zoe 王小凡

古靈精怪水瓶座女生，有點反骨但是很友善。「一名空姐的流水帳日記」版主，空服員生涯落地以後以斜槓姿態涉略各種不同領域，從部落客、YouTuber、樂團主唱到演員、廣播電台主持人，身邊經常有奇人異事出現，伴隨一些3C電子用品離奇故障。 熱愛旅行、喜歡藝術和美的事物，經常透過部落格與粉絲專頁和大家分享心情，最新的興趣是塔羅牌、占星術以及身心靈療癒，希望周遭所有人都可以得到幸福，人生的終極目標是希望可以建立一個讓流浪動物和老人都可以快樂生活的家園。

出版社：四塊玉文創

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。