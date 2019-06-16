【三萬英呎高空】台空姐呻遇無品客：遭大媽拍屁股、男客拍打身體

機艙服務員總是以親切形象示人，在機上盡力服務乘客。不過，表現友善殷勤不代表沒有界線，面對部分乘客提出要求時做出不禮貌動作，甚至構成滋擾，機艙服務員亦會感到不妥。在台灣任職空姐多年的Zoe，近日在其新書《三萬英呎高空的生活》透露，不少乘客會任意觸碰或拍打空服員的身體，令她感到很不舒服，強調：「這是我個人的最大地雷啊！」 Zoe憶述，乘客當中以阿珠嬤（即韓國大媽）最愛用手拍打她們的屁股，質疑「難道我屁股長得很像服務鈴嗎？」。而內地航班亦有過類似情況，例如有男乘客以拍打Zoe身體的方式，要求給予咖啡。她嘗試禮貌回稱「下次請用講的，不要觸碰我的身體」後，卻被對方帶笑嘲諷：「哎呦這台灣妞悍的咧！」Zoe只好內心冀盼：「希望大家不管是在地面或是機上都要互相尊重啊！」

台灣網紅空姐Zoe王小凡，出書講述空姐不為人知的一面。（《三萬英呎高空的生活：一名空姐的流水帳日記》封面圖片／fb專頁「一名空姐的流水帳日記」圖片）

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以下是《三萬英呎高空的生活》的內容節錄：

請勿任意觸碰拍打空服員身體

這是我個人的最大地雷啊！尤其是在韓國航班，很多阿珠嬤呼喊空服員的時候都是用手直接拍打我們屁股啊！難道我屁股長得很像服務鈴嗎？雖然他們不是故意的，但社交距離真的是件重要的事啊。

記得有次我飛大陸班，在走道服務咖啡，經過一對情侶，坐走道的男子就拍打我身體，叫我給他咖啡，我實在不是很了解，因為用講的我其實聽得到，當下禮貌告知他下次請用講的，不要觸碰我的身體，結果他轉頭跟他女友說：「哎呦這台灣妞悍的咧！」我哭笑不得啊！這也是很多空服員的地雷喔！其實不只在空中，希望大家不管是在地面或是機上都要互相尊重啊！

台灣空姐Zoe表示，曾對拍打她身體的男乘客好言相勸，稱「不要觸碰我的身體」，卻被對方批評「哎呦這台灣妞悍的咧！」。圖為示意圖。（《開心直航》劇照）

小姐！把行李放上去

經常遇到年輕女子帶著自己買的大包小包戰利品，一上機就叫空服員扛上行李櫃或是年輕力壯甚至是精壯有肌肉的年輕男子都要求空服員放行李，如果是因為受傷，我們都很願意幫忙，如果不是的話，大家都成年人，不是應該為自己的行為負責嗎？大多數人只是懶得自己放⋯⋯空服員天天飛，不像一般人可能一陣子才搭一次飛機，如果每天都搬行李，大概不到1年就退休了吧！大多空服員還是會幫忙，但每個人多少都有筋骨受傷的狀況，也許你會說這是我們自己選的工作，但將心比心，希望乘客可以體諒。事實上外籍的航空公司有明訂，空服員只限於幫助老弱婦孺以及不便或是受傷旅客搬行李的喔！

空姐作者Zoe指，外籍的航空公司有明訂，空中服務員只限幫助老弱婦孺以及不便或是受傷旅客搬行李。圖為空姐示意圖。（《開心直航》劇照）

小姐！麻煩叫前面的人⋯⋯

之前飛一個越洋航線，遇到一對夫妻帶著3 個小孩，用完餐以後客艙關燈讓乘客休息，其中一個小孩可能因為在機艙加壓下感到不舒服，一直不斷哭鬧，坐附近的乘客按了服務鈴，我一過去，他劈頭就說：「請把那個哭鬧的小孩丟出機外。」這種狀況身為空服員也很為難呀！因為我了解父母也對這種狀況感到尷尬，但班機客滿我也無法幫那位乘客換位子，最後只好提供他耳塞。

空姐經常會遇到一些超越她們權限的為難要求，例如要求「把哭鬧的小孩丟出機外」或是「叫另一位乘客把椅背豎直」等。圖為空姐示意圖。（《開心直航》劇照）

還有一次也是越洋航線，關燈以後服務鈴亮了，我一過去回應他就說：「你有聞到腳臭嗎？麻煩前面的先生把鞋子穿上。」又是一個太為難空服員的難題了啊！畢竟穿不穿鞋子是個人自由，嗅覺好不好也是個人天份，最後我的處理方式是在客艙那區噴灑香水。再來最常見的就是服務鈴一響，客人呼喚我們過去叫前面那位乘客把椅背豎直！其實除了用餐時間以外，空服員不會要求客人把椅背豎直，畢竟椅背往後倒是每個乘客的權利喔！若覺得前面的人椅背太傾斜，自己也可以往後倒的。

作者Zoe 王小凡的facebook專頁：一名空姐的流水帳日記

書名：《三萬英呎高空的生活：一名空姐的流水帳日記》（四塊玉文創）

作者：Zoe 王小凡

古靈精怪水瓶座女生，有點反骨但是很友善。「一名空姐的流水帳日記」版主，空服員生涯落地以後以斜槓姿態涉略各種不同領域，從部落客、YouTuber、樂團主唱到演員、廣播電台主持人，身邊經常有奇人異事出現，伴隨一些3C電子用品離奇故障。 熱愛旅行、喜歡藝術和美的事物，經常透過部落格與粉絲專頁和大家分享心情，最新的興趣是塔羅牌、占星術以及身心靈療癒，希望周遭所有人都可以得到幸福，人生的終極目標是希望可以建立一個讓流浪動物和老人都可以快樂生活的家園。

出版社：四塊玉文創

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。