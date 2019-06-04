遊客亂拋垃圾　秘境「藍湖」主人忍無可忍　出動挖土機封入口

英國威爾斯西北部溫內德（Gwynedd）的70歲農夫蒂特利（Allan Titley），近日用挖土機搬來約60噸的沙石，封住當地著名景點「藍湖」（Blue Lake）的唯一隧道入口，結果惹起網民熱議。蒂特利稱，這樣做是因為愈來愈多遊客慕名而來，但又不斷亂拋垃圾和破壞環境，令他忍無可忍才出此下策。

蒂特利在1980年代買下有關土地，一直對遊客開放藍湖這個景點，但隨著遊客愈來愈多，亂拋垃圾的情況越見嚴重，當中包括野餐廚餘、燒烤用品、露營用具，甚至綁在樹上的一袋袋狗屎、人糞和用過的安全套。蒂特利無奈地稱：「四周圍幾乎全是垃圾，相信在整個威爾斯，應該已經沒有未被垃圾污染的旅遊景點」。

他形容亂丟垃圾的遊客就像沒有受教育的野蠻人，完全不關心郊外地方會變成怎樣，「我從未阻止過任何人去藍湖，以前來訪的人都很尊重這個地方，惟這10年間情況愈來愈嚴重，雖然的確有些遊客仍很自律，會自行處理垃圾，但大部分都沒有公德心」。

「藍湖」環境雙優美，每年吸引不少遊客慕名而至。（Youtube影片截圖）

約在5個月前，當局寄給蒂特利一封通知書，指他應為藍湖的環境負責。蒂特利說：「我面對被告上法庭的可能，因為他們找不到誰人亂丟垃圾，由於那是我的土地，所以問題全歸咎在我一人身上。」於是蒂特利自行處理垃圾，義工偶爾會助他一臂之力，惟近日蒂特利實在忍無可忍，決定把藍湖的入口封起來。

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網民得悉後紛紛留言表示不捨，「我還記得30年前的暑假，我請求爸媽帶我去郊遊，當時駕車經過那裏」、「太可惜了，我記得我第一次去藍湖時，教過兒子玩『片石』，這可是我覺得最特別的地方」、「為何現在這個自我放縱又浪費的社會，竟然會覺得去這些美麗景點可以留下爛攤子讓其他人收拾？」、「大家不要再抱怨了，這注定會發生，遊客毀了那裏」。

蒂特利其後透露，他的行動得到很多人支持，大家都說體諒他，認為他只是「被逼出手」。蒂特利希望將來隧道入口會變成蝙蝠的棲息處，「這入口大約長35至40碼（約32至37米），對蝙蝠來說是理想的地方。我希望能告訴下一代，這裏曾經有一個美麗的湖。」