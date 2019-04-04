【大阪奈良】官方設告示餵鹿5大守則　切勿亂拋垃圾、餵外來食物

大阪親子遊行程必然少不了去奈良餵鹿仔！只要花一點錢買包鹿仙貝，就可以引來一大堆鹿仔「圍剿」，是個親親動物的好機會。隨著遊客增加，園方亦發現有遊客不守規則，在公園內亂拋垃圾及餵鹿仔食人類的食物。近日更有奈良鹿因營養不良致死，經獸醫解剖後發現胃部竟塞滿塑膠袋，懷疑是誤食遊客丟棄的垃圾！官方就設立新告示，提醒遊客餵鹿時的注意事項，大家謹記要好好遵守規則。

到奈良餵鹿是很多遊客飛大阪必有的行程。

奈良餵鹿5大守則

奈良鹿畢竟是野生動物，就算鹿群已經很習慣跟人接觸，始終會有一定的危險性。但很多遊客餵鹿的時候為了跟鹿仔合照，就用手中的食物引誘鹿仔，令鹿仔等了一段時間亦未得到餵食，同時引起鹿仔不滿，繼而攻擊遊客。園方為了保護遊客的安全，就新設告示提醒遊客餵鹿時的注意事項。

▼按圖查看奈良餵鹿5大守則

想餵鹿餵得安全、開心，就一定要守規劃，不要挑釁鹿仔。

切勿餵鹿仔外來食物

除了公園內販賣的鹿仙貝外，不應胡亂餵食外來的食物，因為奈良鹿誤食其他食物，就有機會影響健康。一旦鹿仔吃過其他食物，就會對遊客手上的東西感到興趣，所以不時有遊客被鹿群「圍剿」時，手袋、膠袋內的東西都會被鹿群翻出來，甚至會看到有鹿仔咬地圖、紙袋來吃，這些東西會影響鹿仔的健康，所以千萬不是餵鹿仙貝以外的食物給鹿仔啊！

鹿仔吃過外來食物後，就會對遊手身上的膠袋、手袋感興趣。（圖片來源：travelcaffeine）

自己垃圾自己帶走

為了保持環境整潔和鹿群的健康，自己垃圾自己帶走，不要亂拋垃圾，要做個有手尾的遊客，皆因遊客留下的垃圾除了污染環境外，還有機會被鹿仔吃下肚。近日《朝日新聞》就報導，有奈良鹿因營養不良，身體虛弱致死，經獸醫解剖後發現胃部竟塞滿重達3.2公斤、纏繞成一團的塑膠袋，懷疑是誤食遊客丟棄的垃圾，導致身體無法攝取足夠的養分致死。如果大家日後還想見到健康活潑的奈良鹿，就記得不是亂餵外來食物、亂拋垃圾了。

獸醫在母鹿的胃部發現重達3.2公斤、纏繞成一團的塑膠袋。（圖片來源：朝日新聞）

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