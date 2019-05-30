變態男街頭跟到門口　韓國獨居女差一秒就出事　恐怖監控片影低晒

獨居女生出入要小心！韓國首爾新林洞日前發生恐怖跟蹤案，有獨居女生清晨返家，被陌生戴帽男子一路由街頭跟蹤到家門口，女生關門一刻，怪男竟嘗試擋門闖入，幸好大門及時關上令女生逃過一劫。拍到全程的監控片段，事後被放到網上引起網民關注，有人在青瓦台網站發起聯署，望當局嚴懲該性侵未遂犯。警方翌日拉人，惟未能確定他是否有性侵意圖，僅以入室盜竊罪起訴他。

一名韓國女生清晨獨自返家，被一名可疑男子由街頭尾隨至家門口。（影片截圖）

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綜合韓國傳媒報道，事件發生於當地時間5月28日清晨，從閉路電視片段可見，一名長髮女生早上6時許回家，疑犯從街頭小巷已開始尾隨女生，女生亦察覺不對路，頻頻回頭。

另一段監控片段見女生已進入大廈，當她步出電梯後，在家門前輸入門鎖密碼後推門入屋，此時梯間突然冒出疑似一直跟着她的戴帽男子，快速衝向女子家門，嘗試在她關門前闖進屋，幸好女生最後成功關上門。

閉路電視拍下恐怖跟蹤過程，點擊逐格看↓↓↓

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該名男子沒有即時離去，在門外不斷敲門、按門鈴，更轉動門把嘗試開門，他在屋外徘徊踱步，不時低頭沉思，多次企圖開門入屋，整個過程逾1分鐘。

其後有人在Twitter匿名發布這段恐怖的監控片段，在帖文寫道：「再晚一秒，可能會發生大事」網民火速關注事件，帖子發布僅2天已獲逾萬次轉發，更有人在青瓦台的請願網站發起聯署，要求當局「嚴懲新林洞的性侵未遂犯」，至今已有近7萬人聯署。事件中的女生其後報案，表示不認識該名可疑男子。

有人在青瓦台發起聯署，要求政府嚴懲新林洞的性侵未遂犯。（青瓦台官網截圖）

韓國警方亦迅速回應事件，事發翌日尋獲30歲疑犯，並上門把他拘捕，警方在其家中搜出事發時他穿過的衣服和帽子，他亦表示不認識該名女生。警方未能單憑片段確認該男是否有性侵意圖，所以沒有以性侵未遂的罪名檢控該男，僅以入室盜竊罪起訴他，並繼續調查事件。網民紛紛上網表態，認為事件很恐怖，「這種人應該被抓起來」，直言「家中的女生應該感到很害怕」。

（綜合）