【家長注意】馬鞍山陌生女跟蹤母子　港媽：兒子身上發現神秘銅錢

馬鞍山居民出入要小心！一名港媽今日（2日）凌晨在facebook群組發帖，指自己與孩子日前被一名陌生女子跟蹤，由商場直至幼稚園門外，又稱對方曾觸碰孩子後頸，事後更發現自己的手袋及孩子身上，竟多了兩個銅錢，呼籲網民份外注意。有網民看完帖文後認出相中女子，指她經常在區內當街無故罵人，甚至曾遇同一事件，亦有人在商舖門口發現類似銅錢，質疑是否同一人所為。

港媽發文指日前遭陌生女子跟蹤，由商場緊跟至幼稚園門外，又稱對方曾觸碰孩子後頸，事後更發現自己的手袋及孩子身上多了兩個銅錢。（fb「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」截圖）

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「請住喺馬鞍山嘅朋友們小心相中人！尤其係有小朋友嘅家長請注意！」港媽歐小姐今晨在facebook群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014) 」發文，指本周一（25日）約下午4時半，她和孩子被一名陌生女子從恆安商場3樓，一直隨後跟蹤至幼稚園門口，當時母子二人並排搭扶手電梯，女子卻非常緊貼兒子背後。其後母子到人流較少的獅子廣場，「我故意讓大爺（兒子）在廣場跑來跑去，並站在旁邊觀察」，她發現陌生女子扮作若無其事在附近徘徊，當母子繼續走到另一個人流較多的地方，女子又緊隨其後。港媽遂叫兒子一起坐在長椅上，女子則繼續扮無事，還緊貼着其他小朋友。

其後歐小姐與孩子趁機返回學校暫避，但女子仍緊緊跟隨，差不多到學校門口時，她終於沉不住氣，回頭大聲反問該女子，「你跟完我哋未？究竟發生咩事要跟住我哋？」對方卻反駁「條路你行晒㗎！你又知我跟住你？」，港媽則說：「咁需唔需要報警呀？」

有人在商舖門口發現類似銅錢，質疑是否同是該名女子所為。（fb「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

此時，兒子不小心被女子從後碰到後頸位置，歐小姐立刻推開她，但女子即越過她們一直走，她唯有先將兒子交到學校門口由老師看管，然後上前幾步用電話拍下該女子的相片，回校再告訴老師事情經過。

當老師幫兒子整理校服時，無意中發現一個銅錢從其身上跌出來，事後幾天，當歐小姐清理自己的「斜孭袋」時，也發現其中一個無拉鏈的袋口有一個銅錢。她在文末再三叮囑，「所以大家同小朋友出外時要小心」。

歐小姐接受《香港01》查詢指，當時她剛剛接完小朋友放學，其後到商場購買一些日用品時，就遇上這位女士。她指最後沒有報警處理，個人認為該女子或精神狀態有異，需要接受治療，而自己亦是第一次遇到她。歐小姐又說，之後出入會特別小心，特別是攜同小朋友外出。

有網民認出相中女子，指她經常在區內當街無故罵人。（fb「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」截圖）

帖文隨即引起網上熱議，不少馬鞍山網民直呼「好恐怖」，着樓主盡快扔掉這兩個銅錢，亦多謝樓主出文提醒。有人留言指出，自己家人兩星期前同樣遇到相似情況，另有網民稱上周遇過同一位女子，「我果日俾佢掉水晶石，俾佢嚇死」，亦有人認出這女子，「又係佢呀，恆安啲保安叔叔姨姨應該好熟佢，佢哋話佢成日無啦啦走去鬧人」。有網民則認為，「就算錢冇問題，佢呢個咁嘅行為都已經好恐怖，所以小朋友一定要睇實跟貼」。