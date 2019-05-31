膠櫈小圓孔唔止穿手指方便搬運　仲有3個「估你唔到」小知識！

大家有否留意膠櫈中間有個小圓孔？認為是用來套入手指方便搬運？原來圓孔不止有這個作用！不少網民得知真相後都表示長知識了，到底小圓孔還有什麼神秘用途？

有網民笑言曾以為膠櫈中間有個小圓孔是方便對準放屁來排氣，有人則認為它是給手指穿過，以方便搬運。（淘寶圖片）

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不少人坐膠櫈時都可能注意到櫈面中間有個小圓孔，有網民笑言曾以為圓孔是方便對準放屁來排氣，有人則認為它是給手指穿過，以方便搬運。

有網民笑言曾以為膠櫈中間有個小圓孔是方便對準放屁來排氣，有人則認為它是給手指穿過，以方便搬運。（淘寶圖片）

其實當膠櫈被疊起或要取出時，沒有了小圓孔是絕對不成事。因為膠櫈疊起後，櫈與櫈之間會有氣壓，如果沒有了圓孔，它們便會形成近乎真空狀態，緊緊吸在一起難以取出，所以小圓孔在此時就有疏通氣壓的功能，以方便用家取出膠櫈。

那麼到底這個圓孔可否變成其他形狀？原來正方形、星形等因為有角，當用家坐上時，櫈面最受力，而氣孔的角或會因為壓力而容易裂開，圓形的氣孔則較為卸力，令膠櫈更耐用。

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不過不要以為圓孔的尺寸愈大，疏氣的功能愈強。其實尺寸都有特定，太大的話會令膠櫈失去支撐點，容易破裂；但如果太小的話，手指難以套進去之餘，疏氣功能亦會較差。

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