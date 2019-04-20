【產後抑鬱】上海90後媽媽靠編織療癒　港專家：嗜好有助轉移精神

做媽媽不容易，除了面對懷孕時期的風險，部分媽媽更可能患上產後抑鬱症。上海的90後媽媽毛晚的微博近期爆紅，原來是她4年前產子，因壓力大太而患上產後抑鬱症，她在情緒最低落之時重拾過往喜歡的編織嗜好，重新愛上手作玩意之餘，更因精神有了寄託而走出抑鬱陰霾。毛晚的自身經歷鼓勵了不少受煎熬的媽媽，她早前更參與一項關注產後抑鬱的城市裝飾活動，為整條街的欄欄杆套上五顏六色的毛線網及毛線公仔，獲網民激讚。 對於患產後抑鬱的媽媽寄情編織而改善病情，中文大學精神科學系教授李誠表示，一般而言，患有輕度及中度產後抑鬱症的病人，確實可以靠嗜好去轉移精神，有助產生正面影響和改善病情。

上海90後媽媽「貓貓」最近把這概念帶入上海，並花半年時間參與市內一編織裝飾活動，公開自己的作品。（微博「貓線團」圖片）

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上海90後媽媽毛晚，又叫「貓貓」，於2015誕下兒子後，面對巨大壓力而患上產後抑鬱症，情緒很是波動。貓貓懷孕前曾有6年時間玩編織及其他手作，她患病期間決定重拾興趣，把精神重擔卸到毛線間，編織了大量作品，她不時於微博「貓線團」公開傑作，包括花圖案、嬰兒籃、甚至貓玩具都有，壓力得到抒發，病情逐漸好轉。

貓貓其後發現，國有不少編織愛好者團體於城市內舉辦裝飾公物活動，力證「編織能治療抑鬱」的說法外，同時能讓市民關注情緒病。最近她把這概念帶入上海，花半年時間參與市內編織裝飾活動，在城巿中公開自己的作品。

貓貓與其他志同道合的朋友齊齊為整條街的欄杆織起七彩毛線網，又特意掛上可愛造型的毛線公仔，令社區變得活潑起來。不少網民大讚活動非常有創意又正面，更有媽媽指編織為自己帶來平靜的心境，對照顧小孩有莫大的幫助。

上海90後媽媽毛晚於2015誕下第一子後，因面對巨大壓力而患上產後抑鬱症，其後靠編織走出抑鬱陰霾。（微博片段截圖）

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中文大學精神科學系教授李誠指出，有10至15%的媽媽在產子後，情緒會有很大波幅，部分媽媽會感到低落，但並非患有產後抑鬱症，可能只是進入「baby blue」的時段。而產後抑鬱症則有輕度、中度、嚴重等三大級別，要由醫生作專業及正式評估，才得知患者的病況。

李誠解釋，患有輕度及中度產後抑鬱症的病人，確實可以興趣及嗜好轉移精神，甚至產生正面影響，令自己有尋求人生意義的動力，病情亦會因此好轉。

（微博）