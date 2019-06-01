結婚4年半等抽居屋分開住　港妻呻老公瞞同事扮未婚　心淡決離婚

究竟會是什麼原因，會讓一個已婚男人不願告訴同事自己已婚？有香港人妻網上呻，結婚4年半因老公堅持等抽居屋分開住，近日有事致電丈夫公司，因自稱其太太令老公發脾氣，對方在同事面前否認其妻身份，令她傷心，慨嘆陪對方抗癌多年也只有這樣下場，透露心淡下有離婚打算。

有香港人妻發現丈夫在同事面前隱瞞已婚的事，大感心傷。圖為示意圖。（資料圖片/ Getty Images）

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這名人妻在討論區「親子王國」發帖，指與丈夫是姊弟戀，比丈夫年長8年沒子女，結婚4年半來但一直分開住，是因為雖有能力買私樓，但曾患癌丈夫想留資金作後備，堅持要抽居屋，她只能配合對方。她指近日有事致電丈夫任職社工的老人中心，接線者稱其丈夫不在問她是誰，她順口回應是其太太，對方大感錯愕：「下，太太？」

人妻指因這個稱呼，丈夫連續3天不回覆她，最後在whatsapp以粗口鬧她，「我最憎你打來公司話你是我太太」，話我太太無用，無人知我結咗婚！你留姓咩就得！」，她反駁自稱其妻其實很平常，重申當時是一時口快，又心傷問丈夫：「係咪我好失禮你？」怎料對方無情回應「係好失禮」，令她十分傷心。

有人妻在網上分享丈夫不認她的故事。（親子王國討論區截圖）

人妻不明白丈夫工作的老人中心只有7名同事，丈夫為何不認她，「4年半婚姻分開住我無怨言……點解要咁委屈，我都是人，難道同你一齊抗癌多年，成日受你脾氣，你不認我呢位所謂嘅太太，假婚姻、假太太我不要了，我好疲倦了」，她指隨即封鎖了對方，讓大家冷靜一下。

丈夫在公司隱婚的事，人妻指或是小事，但她真的感到很難受，她指以往曾和丈夫有過快樂時光，對方患癌要電療她也一直在旁支持，當時因樓價太貴，才協議先註冊，認為分開住不是問題，沒料陪走7年抗癌路，現時病情穩定，兩年前丈夫胞姊癌症過世後其性情大變，人前是好好先生對她卻很惡，她也努力包容，共患難後曾以為大家會更愛對方，沒料獲這樣下場。

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她指與丈夫平日一星期見2至3次，本月中才剛慶祝生日，沒料轉頭就這樣，她指其後丈夫解釋要留精力應付麻煩上司，才在老人中心隱瞞已婚的事，惟她難以理解，又指傷心下不想與對方爭論，情願好好經營自己的生意及照顧好自己家人。日前人妻再更新情況，指趁丈夫不在家時放低鎖匙，稍後會把協議書交給對方，暗示有離婚打算。

不少網民一直追看人妻情況，直指其丈夫很可能在工作的地方有另一名女友，所以才會隱瞞，當她致電踢爆了才會惱羞成怒，又為她不值，認為她應及早抽身不宜再花時間在不值得的人身上；對於人妻或離婚的決定，大家都予以支持，希望她可活得更精彩。