【武俠高手】小朋友搭港鐵瞓覺似練神功　網民笑爆：應該可以變仙

不少上班上學一族在早上乘搭交通工具時，都會爭取時間補眠。經常分享港鐵乘客睡相IG帳戶「MTR Sleepers」最近再上載相片，相中一名小朋友坐在地鐵車廂內的扶手上，雙眼緊閉，雙手的動作及坐姿猶如練功一樣，引人爆笑。不少網民發揮創意，猜想如此特別的睡姿有何用意，「佢應該睇緊14000605個結局」、「唔通人哋練九陽神功又要話你知咩」。

有位小朋友竟坐在港鐵車廂內的扶手上，除雙眼緊閉之外，雙手的動作及坐姿猶如練功一樣，引人爆笑。（「mtrsleepers」IG圖片）

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IG帳戶「MTR Sleepers」昨天（1日）上載該照片，相中一名身穿校便服、背住黃色環保袋的四眼男童，坐在黃色扶手欄上雙眼緊閉，蓮花手的動作似在「練功」，完全進入忘我境界，無視其他乘客。不少網民見狀紛紛笑翻，有人表示該是高難度瑜珈動作，亦有網民笑言他應該最近看得多《倚天屠龍記》，想學張無忌練九陽神功，「因住練功練到走火入魔」、「練仙了」。

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不過亦有好心的網民指小朋友這樣坐其實頗危險，「一剎車就大鑊」、「成日見到好多小朋友搭鐵都坐扶手，完全唔知驚」。

（IG「MTR Sleepers」）