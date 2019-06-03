【博大霧】台情侶揸電單車　後座長髮女頭上有亮點　網民被笑翻

揸電單車當然要戴頭盔才安全，台灣一名網民貼出一張兩個人騎一部電單車的照片，乍看沒有什麼特別，但看清楚一點，就會發現後座長髮女乘客的頭盔怪怪的。帖子一出即讓不少網民笑翻，有人直呼「毫無違和感」。

台灣網民上載照片，當中發現後座長髮女乘客的頭盔怪怪的。（「爆料公社二館（官方粉專專屬）」fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名台灣網民在facebook群組「爆料公社二館（官方粉專專屬）」上載照片，拍攝的地點是台北市區，照片中可見前方一對情侶在騎電單車，坐在後座的長髮女子雙手環抱前座的男子，兩人頭上都戴着「頭盔」，但看真一點女子頭上的根本不是頭盔，而是一頂漁夫帽，再加一個綠色花盆反過來戴在頭上。看到這個畫面，樓主也忍不住說「居然讓我親眼見到江湖傳說⋯」

帖子在網上引來熱論，不少網民都紛紛表示一開始沒看出來，「要是沒先看留言，我根本就沒看到亮點」、「看好久才看出來，一定能騙過警察伯伯，哈」、「我第一時間還找不到哪裡有亮點」。亦有人指這是「2019年夏季最新時尚帽」、「我寧願被罰500，也不要戴這個」。

原來女子的「頭盔」是把綠色花盆反過來戴在頭上。（「爆料公社二館（官方粉專專屬）」fb圖片）

其實這樣的「頭盔」，如果警察沒看到或能暪天過海，不過一旦被發現，就已觸犯台灣《道路交通管理處罰條例》，安全帽需經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽上貼有檢驗合格標識或梅花型S產品安全標誌，違者罰款500元台幣（約124港元）。

（fb群組「爆料公社二館（官方粉專專屬）」）