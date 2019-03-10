台女被偷粉紅色頭盔　賊人遺粉藍色安全帽　網民笑問：定情信物？

台灣滿街都是電單車，不時發生頭盔失竊案件，惟當地一名長髮女鐵騎士卻有奇遇，她在facebook群組「爆怨公社」表示，前日取車時發現粉紅色頭盔不見了，卻見一頂粉藍色的安全帽放在座位上，相信是賊人偷龍轉鳳，直言「我該哭還是該笑呢？」。網民笑指小偷「還算有良心」、「一頂換一頂」，更有人估計可能是一段「盔帽姻緣」，認為樓主「到工地找他可領一位老公」。

台名被偷走粉紅色頭盔，但賊人卻遺下一頂粉藍色安全帽。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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發帖的女鐵騎的fb個人資料相片顯示是一名年輕的長髮女子，她把「案發現場」的圖片上載至fb群組「爆怨公社」，顯示電單車的座位上放了一頂粉藍色的安全帽。樓主在回覆網民的留言時表示，被偷走的粉紅色頭盔仍很新淨，是其姐妹所送，價值約700新台幣（近180港元）。她指其住所的停車場正在進行保養維修，故晚上9時就不能駛入，前晚錯過了時間，只好把車泊在街外，但因儲物箱故障不能用，所以才會把頭盔放在車上，念及現場有閉路電視，認為不會有問題，故沒有才鎖就離開。

至前日早上，樓主取車時發現粉紅頭盔不翼而飛，卻多了一頂粉藍色安全帽，她估計「小偷取走頭盔，然後留這一頂安全帽」，直言不知「該哭還是該笑呢」。樓主其後跑回家取用後備頭盔駕車，事件令她上班遲到了，她指雖然現場閉路電視可能拍下過程，但自己也懶得翻找了。

帖文吸引4600多人讚好，紛紛留言笑諷小偷「一物換一物」、「還算有良心」、「已經算好心了，至少還留了一頂工地用安全帽」，另有人估計小偷「可能暗戀你，互留定情信物」、「以前那頂姐妹送的，現在這頂搞不好是妳未來老公送的」。

（fb群組「爆怨公社」）